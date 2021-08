Egresados de la UNSA reclamaron la demora en el trámite de sus títulos

No es la primera vez que estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Salta protestan ante el retraso que tendrían en el trámite para la entrega de sus títulos por parte de la casa de altos estudios, situación que los lleva a volver a manifestarse al respecto.

Durante la mañana de este martes, estos egresados de distintas carreras y profesiones decidieron protestar en la UNSA pidiendo que el trámite pueda acelerarse, que aquellos iniciados y estancados puedan retomarse, como así que puedan obtenerlos con la celeridad necesaria que les permita trabajar.

Al respecto InformateSalta dialogó con Marisol, una de las estudiantes damnificadas quien amplió los detalles contando que “nos juntamos con egresados de diferentes facultades de toda la universidad, reuniéndonos porque este no es un problema de ahora, sino que se viene suscitando hace varios años”.

Dicho esto precisó, en base a lo que pudieron conocer con egresados de las facultades, que serían “100 los que se encuentran con demora en el trámite del título, hablamos de entre 1 y 2 años de demora pero de estos 100 chicos hay 3 que tienen más de 2 años esperando”, aseveró.

Consultada si obtuvieron alguna explicación de la UNSA sobre este inconveniente, Marisol indicó que “solamente nos dijeron por Zoom que una de las causantes era que el personal de riesgo que trabajaba no puede asistir a la universidad, como consecuencia decidimos movilizarnos para si bien no hay personal para que trabaje en los expedientes y puedan hacer los trámites que están estancados”, reclamó.

“Esperaremos alguna respuesta y sino presentaremos una nota al rectorado esperando que nos digan algo; se demora más tramitar el título que en estudiar”

Por último, remarcó en los problemas que este retraso les genera a los egresados. “Esta demora nos afecta al momento de entrar a un puesto laboral, en mi caso particular souy enfermera y no puedo matricularme, no puedo entrar al sistema de salud; si no presentamos el título no somos bien remunerados”, contó para concluir.