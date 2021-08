Con críticas a los docentes en paro, Cánepa adelantó que analizan descontarles el sueldo

Tras la reunión paritaria realizada en la jornada de ayer, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, en InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros, se refirió a la protesta de autoconvocados y adelantó que no descartan descontarles el sueldo.

El titular de la cartera sanitaria expresó que no se puede tratar de la misma manera aquel que fue a dar clases que aquel que no fue. “Lo dicen todos los funcionarios y lo dijo el gobernador”, expresó.

Con respecto a la adhesión al paro, explicó que es dispar según cada localidad pero aclaró que la mayoría de los docentes si está en clases. “Es dispar por localidad, por escuela, pero la mayoría claramente está en clases”, manifestó, a la vez que señaló que los cortes de rutas perjudican a todos y no es la manera de hacer un reclamo.

"Dejar de enseñar se tiene que dar en casos extremos y más teniendo en cuenta que hemos pasado un año tan difícil"

Sobre el no llamado a autoconvocados, expresó que por ley las mesas de negociaciones se hacen con las instituciones gremiales porque sino sería un caos. “Así funciona en todo el país y siempre le hemos pedido que se sindicalicen, que participen de la vida interna de los sindicatos, es la única manera de que nosotros podamos trabajar en un esquema institucional”.

Sobre los rumores de un posible alejamiento que circulara días atrás, dijo que los ministros son colaboradores del gobernador, y están hasta tanto puedan colaborar con el plan de gobierno. “Mientras se pueda colaborar, y el gobernador lo considera así estaremos, pero la discusión de fondo no son las personas”.

En relación a la polémica por el pedido realizado por un sector de percibir un salario base de 120 mil pesos, sostuvo que es totalmente inviable. “Cuando vos pedís lo imposible en el fondo no buscas una solución, si nosotros llegaríamos a eso, empezaríamos a no poder pagar los sueldos, la provincia no está en condiciones de hacerlo, no es que uno puede subir el 300% los salarios, no hay posibilidad alguna”.

“Son propuestas que de entrada son inviables, en el fondo es como decir bueno, hago esta propuesta pero lo que quiero es seguir en un conflicto”

Con respecto al reclamo de padres sobre las casi 4 semanas perdidas de clases, dijo que es todo un desafío pedagógico. “Hay que trabajar en esto con aquellas escuelas donde hubo problemas de que no han podido dar clases, va a ser un gran desafío y estas cosas no ayudan”

Por último, indicó que el objetivo primordial es garantizar que los salarios estén por arriba de la inflación y que cada uno garantice la prestación de su trabajo.