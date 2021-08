Sin escrúpulos, se robaron la bici de un bombero que apagaba un incendio

Eran las 21 horas del sábado, el cuerpo de bomberos Voluntarios de El Carril salieron a sofocar un incendio de grandes dimensiones en Coronel Moldes, está circunstancia fue aprovechada por delincuentes que se llevaron la bicicleta del jefe, Daniel Chocobar.

El cuartel instalado en la continuidad de la ruta 68, en la esquina de 20 de Febrero y Luis Burela, por detrás tiene las vías del Ramal C-13 totalmente abandonadas, condiciones que permiten allí la circulación de personas adictas y alcohólicas.

El predio no tiene cerramiento perimetral, lo que los deja expuestos. "No me llamó la atención este nuevo robo. Este cuartel está a beneficio de los vecinos. Robaron una bicicleta usada y despintada, solo me era útil para mi traslado entre mi casa y el cuartel. Considero que es daño y no por necesidad", ofuscado explicó la situación el jefe a El Tribuno.

Daniel utilizaba la bicicleta para trasladarse desde su casa al cuartel cumpliendo tan loable tarea. Además Daniel trabaja en el Aeropuerto.