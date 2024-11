Justicia por mano propia: "Estaba sola con mi hijo de 10 años, le pegábamos con lo que teníamos"

El lunes conocíamos una foto donde se veía un hombre atado a una reja, se supo que este había entrado a robar a un comercio, pero en las últimas horas habló la mujer que lo ató y contó como sucedió todo.

"El domingo tipo 2 y media de la tarde. Siento un ruido en las rejas y viene mi hijo, me dice 'mamá buscan' cuando vengo a atender lo veo al "Mono" Pedroza adentro del negocio. Yo lo tenía agarrado, le pegaba, hasta que lo pude reducir y gracias a Dios vino un vecino, me ayudó y lo até. Estuve 1 hora esperando el móvil policial" contó por Mosconi TV.

La mujer, que tiene un negocio, contó que el delincuente entró por la ventana, por una pequeña ventanita que tiene la reja, por donde atiende a sus clientes.

"Yo cuando lo vi adentro me sorprendí pero lo agarré con lo que tenía y él cuando me vio me tiró el cuchillo sierrita, me tiró y el cuchillo cayó. No se en que momento pero allá fue a parar el cuchillo. Al parece que se asustó, yo agarré un palo, una botella, con lo que teníamos le pegamos, estaba con mi changuito de 10 años. Quedó medio cuerpo para acá y medio para adentro".