Funcionaria de Salvador Mazza formalizará su denuncia por el aborto de 6 meses

Continúa la polémica en el norte provincial luego de que se conociera el caso de una joven de 21 años que llegó al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para solicitar que se le practicara la Interrupción Voluntaria de su Embarazo. Luego de que se realizara la práctica, familiares de la joven y Claudia Subelza, directora de la Niñez del municipio de Salvador Mazza, hicieron pública la situación y expusieron que el nosocomio practicó el aborto fuera de los plazos establecidos por la ley.

En un primer momento trascendió que tanto el tío de la joven como la funcionaria municipal habían realizado su denuncia por el caso, sin embargo, solo se pudo constatar la voluntad de Claudia Subelza, directora de la Niñez del municipio de Salvador Mazza, por avanzar en el aspecto legal.

"Voy a formalizar una denuncia penal y la justicia deberá investigar para determinar quiénes fueron los responsables de este. La denuncia la voy a formalizar en mi carácter de funcionaria de un área que precisamente se dedica a proteger a los niños, a sus madres y a los sectores más vulnerables y, como tal, no puedo mirar para otro lado cuando conozco todo el caso porque desde un principio me involucré para evitar que este aborto se realizara, y sin embargo no fui escuchada", indicó Subelza a El Tribuno.

Según relataron tanto Subelza como Cristian González, tío de la joven, el primer médico que atendió a la embarazada se negó a avanzar con el procedimiento argumentando que por la avanzada gestación correría riesgo la vida de la madre. Pese a esto una segunda profesional avanzó con el pedido de la joven de abortar.

En el relato también se indica que la joven al momento de llegar al hospital manifestó encontrarse en una situación de vulnerabilidad y desprotección, cuando en realidad residía en la casa de su tío, un efectivo de la Policía de la Provincia de Salta.

“Yo voy a formalizar la denuncia, porque más allá de que existe una legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo es incalificable que se haya hecho con una mujer con tantas semanas de gestación, poniendo inclusive en riesgo la vida de ella”

Consultada por diario El Tribuno Subelza relató que fue informada de la situación por el tío de la joven, quien recurrió a la funcionaria para evitar que su sobrina se practique el aborto.

Claudia Subelza, Directora de Niñez de Salvador Mazza

"Cuando este vecino de la localidad vino a verme hice todo lo que estaba a mi alcance, como llamarlo al director del hospital de Tartagal, Santiago Payo, para pedirle que no permita ese aborto, pero no me escuchó. También hablé con dos funcionarias de la Justicia para ponerles sobreaviso de la situación”, marcó la funcionaria y añadió:

“Necesitamos que esta situación se aclare, que se cite a los responsables, porque lo que ha sucedido es terrible. Lo que esta humilde mujer me relató es estremecedor, necesitamos que la Justicia intervenga”

Subelza explicó que "desconozco si la familia hará una denuncia, pero creo que tienen temor porque son familias humildes y, además, el tío de la joven es policía y por lógica no quiere tener problemas laborales. Por ese motivo yo la haré y diría que no solo como funcionaria, sino por mi condición de mujer y de madre", cerró.