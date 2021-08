Denuncian que el Hospital de Tartagal practicó un aborto con 6 meses de gestación

A partir de que se reglamentara la ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) los hospitales adecuaron sus servicios para poder dar cumplimiento a la normativa en caso de que así se requiera.

Este mismo año, el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, informó que cuenta con un equipo de ginecólogas y psicólogos, que asisten a las pacientes que llegan al hospital con intención de abortar antes de las 22 semanas de gestación. Pese a esto, la polémica se instaló luego de que se conociera la denuncia hecha por un familiar de una joven y la secretaria de la Niñez de ese municipio, Claudia Subelza, donde se exponía que en dicho nosocomio se practicó un aborto fuera de los plazos establecidos por la ley.

La joven se habría presentado sola en el hospital de Tartagal, sin conocimiento de su familia y pidió acceder a la IVE, lo que se concretó el lunes por la tarde.

Luego de que se conociera la situación, se desataron las denuncias. Una de ellas fue hecha por Cristian González, un efectivo de la Policía de la Provincia, tío y padre de crianza de la joven de 21 años que solicitó la interrupción de la gestación; a él se sumó la secretaria de la Niñez, Claudia Subelza, quien habría intervenido tomando contacto directo con el gerente del nosocomio, Santiago Payo, y pedir que dieran marcha atrás en el procedimiento, que ya estaba en marcha.

“Queríamos hablar bien con la jovencita, porque el padre de la chica se quería hacer cargo del bebé por nacer. Payo respondió que ya estaba decidido y que la ley los facultaba”, relató Claudia Subelza.

Avanzando hacia el testimonio del denunciante y tío de la joven, diario El Tribuno compartió sus palabras: "Mi sobrina es una chica que ha sufrido mucho en la vida, fue abandonada por la madre, finalmente vino a vivir con nosotros, en el seno de nuestra familia. Ella es mamá de una nenita de 2 años. Días atrás me enteré que estaba embarazada. Hablé con mi sobrina pero ella me lo negó. Por supuesto que no le creí y le dije que comprara un test de embarazo. Ella me respondió "bueno, pero antes tengo que ir a Tartagal a ver un tema de un trabajo'”.

“Horas más tarde me llama un médico del hospital Perón, el Dr. Vidal. Me contó que mi sobrina había ido para que le haga un aborto porque ella estaba en situación de calle, no tenía para comer, y le hizo toda una historia al médico, que por supuesto era falsa”.

El policía continuó diciendo: “El Dr. Vidal habló conmigo y me dijo claramente: te anticipo que yo no le voy a hacer ningún aborto porque la chica está de casi 6 meses de embarazo. Hablá con la chica y contenela, no permitas ese aborto porque también es un riesgo para ella".

A partir de esta comunicación, González se movilizó para intentar que ese aborto no se practicara y acudió a la secretaria la niñez de Salvador Mazza. Sin embargo, al contactarse nuevamente con la joven, ésta les confirmó que ya había consumido las pastillas para interrumpir la gestación.

“Lo que no entiendo de parte del hospital es porqué al menos no intentaron que nosotros les diéramos una opción y no terminar así con la vida de un inocente", expresó el policía.

Según indicó Claudia Subelza, las denuncias avanzaron y desde el Juzgado le habrían confirmado que la Fiscalía Penal iniciará una investigación sobre el caso. “Espero que sea cierto y que algo tan incalificable así no vuelva a suceder” expresó.