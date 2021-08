Curá insiste con la intervención del PAMI: “No hay un problema de plata, sino de gestión”

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es cuestionado históricamente por la mala atención que brinda a sus afiliados, situación que se agravó con la pandemia y la pésima gestión que llevan adelante sus nuevos directivos. Con este panorama, el Senado provincial pide la intervención de la obra social de los adultos mayores.

En InformateSalta TV, programa conducido por Noelia Pandolfi y José Zambrano, el senador por Orán, Juan Cruz Curá, autor del proyecto, indicó que la iniciativa surgió, en principio, por la triste realidad que viven los abuelos en su departamento.

“Veo a los abuelitos en una sola farmacia haciendo fila, olvidados o sin nadie que les de una respuesta por la falta de gestión del PAMI y las prestaciones médicas, la falta de atenciones en clínicas, la espera en los turnos. Hemos presentado notas, pedidos, diferentes proyectos por el departamento Orán y los senadores de los otros departamentos me pedían que lo hagamos para toda la provincia porque el problema es en toda la provincia, la negligencia de la gestión es muy grande”, dijo.

En este sentido, aseguró que en la última sesión de la Cámara Alta, aprobaron un proyecto de Declaración a través del cual se solicita a los legisladores nacionales a intervención urgente del PAMI.

“Esto ha llegado a un punto donde no se puede seguir, hay denuncias. Me gustaría que aquel legislador nacional que le interese, tenemos muchos, que se acerquen a la sede de PAMI, que vayan en Buenos Aires, que presenten un pedido de informe que tiene la facultad y la herramienta para hacerlo. Nosotros al ser legisladores provinciales alzamos la voz”, expresó.

Asimismo, consideró que los legisladores nacionales deberían embanderarse de la provincia y no con los problemas de la grieta. “Queremos una solución para la provincia de Salta y para el PAMI de Salta. El PAMI tiene un presupuesto alrededor de más de 10 provincias de Salta, no hay un problema de plata, hay un problema de gestión y hay un problema aún más grande donde hay militantes que no tienen la idoneidad para ocupar un cargo. Eso es lo más grave que tenemos acá”, manifestó.