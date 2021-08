Corrientes: sigue la tensión, un candidato opositor denunció que el intendente quiso atropellarlo

El clima de tensión que envuelve a las elecciones en Corrientes, tras el balazo que recibió el diputado provincial Miguel Arias, sumó este domingo un nuevo capítulo cuando Gustavo Aromí, candidato a intendente por el Frente de Todos (FdT) en la ciudad de Mburucuyá, denunció que el actual jefe comunal, el radical Pablo Guastavino, que va por su reelección, quiso atropellarlo.

El incidente tuvo lugar cerca del mediodía en el barrio Laguna Aguirre de la localidad, ubicada a 155 kilómetros de la capital provincial, cuando Aromí, que es concejal, llegó con su camioneta a buscar a un grupo de personas que iba a llevar a votar y estacionó detrás del vehículo del Guastavino.

“Me vio y me insultó, y después retrocedió con su camioneta e impactó tres veces con su camioneta en la parte de adelante de la mía”, señaló el candidato justicialista en diálogo con TN.com.ar. Y añadió: “Luego de eso, se fue y no me dio tiempo a pedirle una explicación y los datos del seguro del vehículo. Un móvil se acercó, tomó fotos de mi vehículo y después fui a realizar la denuncia en la comisaría”. /TN