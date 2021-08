Vacunatorio VIP: ordenan reabrir la causa e investigar a los que recibieron las dosis

La Sala I de la Cámara federal porteña hizo lugar a la presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y ordenó reabrir la investigación archivada del caso conocido como “Vacunatorio Vip”.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revocaron la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar parcialmente el caso y dispusieron que la magistrada profundice sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron el proceso irregular. También le exigieron que investigue penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud, en el Hospital Posadas y en la ciudad santacruceña de El Calafate.

Al analizar la situación, los camaristas señalaron que la apelación de la PIA se centra en la posible discrecionalidad en la aplicación de un conjunto de vacunas. “Este es el aspecto al que la resolución, como bien destaca el recurrente, no da respuesta. ¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?”, señalaron.

Profundizando en este aspecto, indicaron que seguramente “todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Más a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

La resolución estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar. “Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala el fallo que plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga.



“Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.

A partir de la resolución de la Cámara, la jueza Capuchetti deberá profundizar la investigación sobre aquellos que permitieron que allegados al Gobierno y funcionarios se vacunaran contra el coronavirus sin respetar el turno tal como lo hizo el resto de los ciudadanos. La magistrada había entendido que no estaba claro el delito a investigar, más allá de los cuestionamientos éticos.



“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, había dicho la jueza, que el 8 de julio pasado decidió archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.

La resolución de Capuchetti fue apelada por el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la PIA, que recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal quien también había solicitado que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.

El escándalo del Vacunatorio VIP tuvo como primer impacto la renuncia de Ginés González García frente al Ministerio de Salud. El presidente Alberto Fernández redujo el caso a alguien que "se salteó su lugar en la cola" y que por eso, entendió que "no había delito". Pero la Cámara Federal porteña, ordenó que todo continúe investigándose.

Fuente: Con información de Clarín e Infobae.