Más de 2 mil docentes volvieron a clases, según informó el Gobierno

Pese a la inflexibilidad de un sector de los docentes Autoconvocados que rechazan el acuerdo salarial que firmaron el ejecutivo con los delegados gremiales, poco a poco los docentes abandonan la lucha y vuelven a las aulas. Así lo señalan desde el Gobierno Provincial, que minimizó el acatamiento a la medida de fuerza.

Luego del acuerdo salarial arribado el jueves por la noche, en donde se fijó un aumento total para el 2021 del 51%, autoconvocados en asamblea decidieron continuar con el paro por tiempo indeterminado, además de rechazar el acuerdo del ejecutivo con los gremios.

En ese contexto, el gobierno provincial confirmó que, a partir del lunes 30 de agosto, aquellos docentes que no regresen al aula se les descontarán el día tal como lo establece la normativa.

El ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Villada informó a Profesional FM que este lunes tras el anuncio volvieron más de 2 mil docentes a clases. Expresó que tras el acuerdo “se cayó el velo” de lo que consideraron un intento de instalar una versión errónea acerca de la falta de diálogo y consenso por parte del gobierno.

Asimismo, el ministro aclaró que como el grupo de docentes autoconvocados no son un gremio o sindicato no se encuentran de paro, si no que se trata de trabajadores que decidieron no asistir a su lugar de trabajo, y por tal motivo, se les descontará a quienes incurran en esta medida.

Respecto al descuento por los días no trabajados, el ministro señaló: “Les pedimos que asuman la responsabilidad que les cabe. Se hizo el mayor de los esfuerzos, valoramos la educación pública, pagamos los sueldos sin que haya dilación. No es que ahora decidimos que vamos a descontarles el sueldo, ya en estos meses se vinieron aplicando los descuentos de aquellos trabajadores que no concurrieron oportunamente”.

En el caso del mes de Agosto, “el ministro de Educación planteó un esquema posible de recuperación de las horas, es decir, aquellos docentes que quieran recuperar las horas lo van a poder hacer y no recibirían el descuento pertinente”.