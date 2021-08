Sin distancia y aglomeración, el despeje que debió hacer la policía durante el fin de semana

La situación epidemiológica permitió la habilitación de reuniones sociales y deportivas al aire libre de hasta 100 personas, siempre y cuando se respete el uso del barbijo y la distancia social. Sin embargo, siguen ocurriendo incumplimientos, como lo que sucedió el fin de semana en el Monumento a Güemes, donde la policía debió intervenir.

En el lugar, una mujer cuestionó la decisión de los efectivos de despejar a las personas que se encontraban allí pero en las imágenes se puede ver claramente que había una importante aglomeración y no se estaba respetando el uso del tapabocas.

Sobre lo ocurrido, el jefe de Prensa de la Policía de Salta, Miguel Velardez, indicó a Telefé Salta que la actividad policial en tiempos de pandemia por lo general se realiza a partir de alertas al Sistema de Emergencias 911.

“La demanda ciudadana se hace conocer y la verdad que nosotros agradecemos la participación de las personas porque es la fuente primordial con la que trabaja policía de la provincia, más allá que del patrullaje se puede detectar este tipo de actividades donde se pueden intervenir”, explicó.

Puntualmente sobre el trabajo policial en este caso, detalló que los efectivos debieron actuar por la gran cantidad de personas que se habían convocado en ese momento. “No puede existir ese tipo de actividades o conductas, si bien están en un lugar descubierto, está permitido organizar este tipo de reuniones sociales y deportivas que no superen las 100 personas, en este caso no solo se había superado, sino que las personas no respetan las normas sanitarias. Lo más saludable en este caso es hacer el despeje, pedirles a las personas primero que desistan de la actitud, que se coloquen el barbijo y luego pedirles que se retiren”, manifestó.