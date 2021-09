Le pusieron un cuchillo en el cuello y la obligaron a entregar su celular

Es la situación que le tocó vivir a una jovencita en Avenida Libano, entre el Complejo Arenales y Morosini. Todo ocurrió el domingo en la noche cuando fue abordada por dos hombres que luego de intentar asfixiarla, le pusieron un cuchillo en el cuello y se llevaron su celular.

Según cuenta la hermana de la víctima, la chica no opuso resistencia y luego ser asaltada quedó tirada en el suelo de rodillas en total estado de shock, siendo auxiliada por un comerciante de la zona que dio aviso a la familia, publica El Tribuno.

En tanto los delincuentes tras el hecho huyeron por el pasaje Turquía con dirección al río Arenales y a pesar de la denuncia policial no se avanzó en nada.

Maria Rivera, hermana de la víctima hizo su descargo por Redes Sociales y aseguró que este robo es moneda corriente en la zona y agradeció que hoy su hermana haya resultado más allá de todo, ilesa. Reclamó por "Seguridad" urgente en la zona, ya que considera ser presa fácil para los delincuentes.

"Es de todos los días, puedo dar fe que los vecinos están cansados de esta situación y ver que no tenemos ninguna solución. Les pedimos a las autoridades que correspondan más seguridad para poder salir a hacer las compras, trámites e ir a nuestros laburos tranquilos y no con el miedo de no saber qué nos puede pasar. De haber pasado esto a mayores hoy mi hermana no estaría en casa, y de solo pensarlo me atormenta" concluyó.