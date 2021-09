"Me siento muy cómodo en Salta", dijo el medallista olímpico De Cecco en su paso por la provincia

El brillo de la gloria olímpica brilla sobre Salta, ya que en estas horas por suelo salteño, además de la promesa de Valentina Raposo, se encuentra de visita en la Capital el ganador de bronce en hockey Luciano De Cecco, quien se mostró muy agradecido por el trato de la gente.

InformateSalta pudo dialogar con el jugador quien se mostró contento por su paso por la provincia donde tiene familia, rescatando algunos momentos y recuerdos de las olimpiadas donde consiguieron una de las medallas argentinas.

“Siempre es lindo venir y me siento muy tranquilo, vivo la vida más relajado aunque tengo mucho por hacer, me gusta la ciudad y me siento muy cómodo” en Salta, contó el integrante de la selección argentina de vóley.

“El calor de la gente fue increíble”

Sobre lo logrado en Tokio, reflexionó que “hay que aprovechar las oportunidades, poder competir para ganar medallas para Argentina es increíble, por lo que es el vóley, por lo que es el amateurismo en general; traer la medalla es un regalo”, afirmó.

En cuanto a la competencia, dijo que fue una increíble experiencia. “Fue una organización espectacular, más allá que Tokio está en emergencia, dentro de lo que se organizó estuvo lindo, hubo muchísimo calor pero pudimos aprovechar y hace lo que necesitábamos para competir”, subrayó De Cecco.

Ya sobre su futuro, dijo que ahora “tengo mi foco en Italia, pienso renovar un par de año más, por lo menos unos años más, ver qué puedo organizar fuera de mi vida deportiva” pero, mientras tanto, el deporte sigue siendo su atención.