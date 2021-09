“¿Con qué cubierto arranco?”: los momentos más desopilantes de L-Gante en la mesa de Juana Viale

A medida que pasan los días y con tan solo 21 años, L-Gante sigue imponiéndose en el mundo de la música. Con sus letras y su carisma, el artista entró en el corazón de los jóvenes, por lo que si vida privada ahora también es un foco de atención entre las personas. Y este domingo, fue uno de los invitados que Juana Viale recibió en su mesa. Su paso por el programa tuvo momentos desopilantes.

En el inicio, luego de la presentación de cada invitado por parte de la locutora del ciclo, Juana Viale le pidió a L-Gante que se retire de la mesa luego de que el cantante reclamara por Mirtha Legrand. “Bueno, gracias, bienvenidos a la mesa. Viniste a la mesa de Mirtha ¿viste?”, le dijo la anfitriona al artista.

“Acá estamos, se presentía, y me veía raro acá, y también me gustaría que esté Mirtha ¿no? Obvio”, comentó L-Gante. “Ya va a venir, ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires por favor”, lanzó Juana entre risas. “Ya te va a invitar la abuela”, agregó.

Luego, llegó el momento de presentar el menú y Jimena Monteverde reveló que ambos viven en la localidad de General Rodríguez. “Buen día para todos, un placer tenerlos. Tengo un vecino, es mi vecino”, arrancó diciendo la chef, mientras lo señalaba al cantante. “Sí, mi marido no estaba muy contento porque el otro día cortaron todas las calles”, expresó la cocinera con humor. “Fue un lindo escándalo, estuvo bueno, tranquilo. Pero todo controlado”, respondió el joven, entre risas.

L-Gante tiene 21 años y es un fenómeno popular

A continuación, cuando los invitados iban a comenzar a deleitar el almuerzo, L-Gante paró el diálogo entre Viale y Florencio Randazzo. “¡Disculpa!”, dijo el intérprete levantando las manos. “¿Con qué cubierto arranco acá?”, quiso saber el invitado. “De afuera para adentro”, le respondieron asombradas Juana y Chechu Bonelli, otras de las invitadas al programa.

Con el correr de los minutos, L-Gante confesó que jugaba al fútbol hasta que tuvo un accidente cuando tenía 17 años. “Fue motociclístico. Me fracturé la tibia y perone, pensé que se había salido la zapatilla porque el pie se me fue para atrás”, dijo ante el asombro del resto de los comensales, entre ellos, Florencio Randazzo y el periodista Osvaldo Bazán que se sorprendieron por la descripción del hecho.

Juana quiso que es el tatuaje sobre el rostro de L-Gante que dice “1961?. “Es la fecha del nacimiento de mi mamá y del otro lado tengo unas estrellitas que representan a mis sobrinos. ‘Eloke’-otro de los dibujos sobre la cara- tiene que ver por cómo me dicen en el barrio”, aclaró.

Consultado sobre cómo es su relación con las chicas en plena popularidad, el cantante ante la presencia de su novia Tamara, que se encontraba acompañando a su pareja detrás de cámara, dijo: “Por mi parte tengo novia y (a la hora del levante) juego con la parla porque bailando soy de fierro, no de madera. Imaginate al L-Gante bailando cuarteto”.

Por último cuando en la mesa se debatía sobre los dichos de Victoria Tolosa Paz que hace unos días dijo que “en el peronismo siempre se garchó”, Elian Ángel Valenzuela-tal como es su verdadero nombre-disparó: “¿Quién no garcha...?”. “Yo entré en calor y ya tengo el llamado de mi abuelita cantado”, llegó a decir Juana Viale ante las risas de todos por el exabrupto del joven en la mesa.