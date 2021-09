Femicidio en zona oeste: La víctima tenía 44 años, era madre y una persona "muy trabajadora"

Hay conmoción por estas horas en la ciudad de Salta, más precisamente en la zona oeste de la ciudad de Salta luego que este fin de semana se registrara otro femicidio cuya víctima, habría sido ultimada por su ex pareja.

¿Qué se sabe por estas horas del caso? Según se supo el atacante, haciéndose pasar por un testigo, habría denunciado el hecho al 911. Es por ello que la policía ha iniciado el operativo para rastrear a Melanio González, a quien la policía logró intervenir el celular descubriendo que éste había mantenido una charla en donde confesaba el hecho. En cuanto a la víctima, ésta fue herida mortalmente con un arma blanca.

Mientras se sigue con la búsqueda del presunto femicida, surgen más datos en torno al crimen, más puntualmente de la víctima, quien se llamaba Marcelina Peloc, tenía 44 años y era madre de cuatro niños, en base a los datos aportados por los vecinos del barrio Cuchi Leguizamón, donde ella vivía.

“Si bien hay un problema de seguridad, nunca pensás que te pegue de esa manera y tan de cerca. El hecho de tener un negocio la hacía una persona conocida”, indicó una mujer del barrio al diario Salta 12. Del mismo modo manifestaron que era una próspera comerciante “muy trabajadora” dado que en el domicilio del crimen funciona una peluquería y un negocio. “Siempre la hemos visto así, porque tenía el negocio abierto desde las 9 y hasta las 1 de la madrugada”, agregaron.

Sobre la ex pareja, si bien algunos residente indicaron lo habrían visto en el barrio en los últimos días, otros afirman desconocer de su existencia. "Del hombre no se sabe nada, y yo pensé que la señora era viuda o separada desde hace mucho porque no lo conocí nunca. Acá era una persona sola con sus hijos”, sentenciaron al medio citado.