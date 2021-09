Presencialidad total en colegios privados: “Fue un reencuentro muy lindo”

Así lo expresó el Profesor Roberto Suaina, titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC) y representante legal de la Escuela Parroquial Nuestra Señora de La Merced, quien celebró que poco a poco las aulas vuelvan a la normalidad.

“Volvieron a la totalidad los colegios que lograron la autorización por parte del ministerio, podemos cumplir con el protocolo de distanciamiento que no ha cambiado, sino solamente el ítems del distanciamiento que bajó de 1,5 metros a 1 metro. Son aulas completas, pero la realidad de cada colegio es muy dispar”, sostuvo.

Desde el jueves y viernes pasado ya se estuvieron reincorporando todos los alumnos a las aulas. “Se está trabajando casi con asistencia completa. Se cumple con todos los protocolos, el uso del barbijo pasó a ser de fundamental importancia porque es la manera más efectiva de aislarlos.

"No se autorizó de golpe a todos sino a aquellas instituciones que cumplen con los protocolos”

Respecto a los recreos, Suaina explicó que los chicos salen al patio en burbujas cruzadas, no salen todos los alumnos a la vez. "Educación física también se va a seguir trabajando con burbujas. El profesor manifestó que fue muy linda la impresión de los alumnos al volver a verse".

“Chicos que no han tenido encuentros durante la primera parte del año y ahora se vuelven a ver fue un reencuentro muy lindo y agradable. Tenemos que dejar de lado la supuesta nueva normalidad y volver a lo que realmente es la normalidad, no tener que adaptarnos a algo que no es tan sano”, expresó.