Un circuito del autódromo lleva el nombre del extinto periodista Eduardo Chañe

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del periodista Eduardo Chañe, la Asociación Salteña de Volante bautizó con el nombre del recordado "Cafú" el nuevo circuito de cafeteras, ubicado en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

Hugo Castañeda Presidente de la Asociación Salteña de Volantes (ASV); consideró que es un "sueño cumplido por el circuito y el nombre de un gran periodista que lleva el circuito como el de Eduardo Chañe".

A su tiempo, Marcelo Cordova, Secretario de Deportes de la Provincia, recordó a Chañe por sus viajes a los juegos Evita, organizando cuanto evento se le cruzaba, en ser un fanático de las bicicletas y a la hora de elegir el deportista del año".

En el final, Adriana Mücher esposa del ex funcionario Eduardo Chañe hizo uso de la palabra: "Cuando llegué a Salta yo no sabia que eran las cafeteras y el 'negro' me llevó a conocer y esto es parte de mis 21 años en Salta. Como familia estamos muy agradecidos".

En el final de la jornada, las chatas, karting y el auto de Juan Carlos Alonso subcampeón de Rally Mundial salieron a pista levantando el clásico y distinguido polvo, sinónimo de que el circuito "Eduardo Chañe" se convertía en realidad.