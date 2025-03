Boca fue eficaz, goleó a Central Córdoba y extendió su buena racha en el Torneo Apertura

En el Madre de Ciudades, el Xeneize venció 3 a 0 al Ferroviario y no se baja de la lucha por la cima de su zona en el campeonato.

Son hacer demasiado Boca goleó en Santiago del Estero. Pegó primero en un trámite de ida y vuelta y luego fue más eficaz. Con la expulsión de Galvan, a Central Córdoba se le hizo muy cuesta arriba y, pese a la mejoría del segundo tiempo, no volvió a estar en partido.

La primera mitad estuvo marcada por la tecnología. El Xeneize jugó un partido bastante correcto con un buen manejo dd pelota y fue así que abrió el marcador con un pase filtrado de Ander Herrera que habilitó a Milton Giménez. Con suspenso por el chequeo de VAR fue el 1 a 0. El Ferroviario propuso un duelo de ida y vuelta y Ángulo tuvo la más clara en un mano a mano que contuvo Agustín Marchesin.

Luego de eso, otra buena asociación entre Herrera y Kevin Zenón, terminó con centro al área que despejó Alan Aguerre con la mala fortuna que pegó en un defensor y se metió. También se revisó primero por posible posición adelantada del ex Unión y después para ver si entró toda la pelota. No pasó nada y fue el 2 a 0 del equipo de Fernando Gago que se fue dos goles arriba al entretiempo sin hacer demasiado. El equipo santiagueño sintió el golpe y, on las revoluciones a mil, Jonathan Galvan se hizo expulsar por un pisotón al español que requirió del uso de la tecnología.

Omar De Felippe introdujo algunos cambios y su equipo mejoró bastante en el complemento. Se paró mejor pese a tener un hombre menos y exigió en varias oportunidades a Marchesin. Boca disminuyó su intensidad, cedió mucho terreno pero en el final el ingresado Miguel Merentiel decretó la goleada y más aire para el cuestionado Gago.

En la próxima fecha Central Córdoba visitará a Tigre mientras que Boca hará lo propio en condición de local con Defensa y Justicia.