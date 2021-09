Sáenz: "Es fundamental tener representantes que defiendan los intereses de los salteños"

En el marco de las elecciones PASO que se llevan adelante en todo el país, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, emitió pasada las 10 horas su voto en el colegio secundario N°5.080, Dr. Manuel A. Castro, ubicado en la calle Gral. Güemes 51.

Al ser consultado por InformateSalta y medios colegas, señaló que es fundamental tener representantes de la provincia en el Congreso para que acompañen, ayuden y defiendan los intereses de los salteños. “Cuando se vota el presupuesto, hay que pelear por las obras para Salta, pelear por los intereses de los salteños, y rechazar los proyectos que puedan perjudicar al norte argentino”

“Es fundamental tener representantes genuinos de los salteños y que defiendan los intereses de los salteños”

Sobre los distintos candidatos y partidos, sostuvo que “hay hombres y mujeres en cada una de las listas que son gente de bien y que han trabajado mucho y han demostrado con hechos y no con palabras que van a defender los intereses de los salteños”. “A mi no me gusta que nadie me levante la mano, entonces tampoco es correcto que yo lo haga”.

“Que la gente vote con tranquilidad, con autonomía, que decida su voto sin ningún tipo de presión”

En relación a las PASO y el sistema de boleta papel, dijo que desde un primer momento estuvo en contra de las Primarias a raíz de la situación que se está viviendo en Argentina y en el mundo, y agregó que “ha llegado el momento de decidir cuales son los sistemas electorales que van a regir en todo el país”. “No puede haber distintos sistemas en distintas provincias y a nivel nacional”, expresó.

“Hay que recuperar la confianza en la gente, y para eso hay que dar la cara, ser sincero, decir la verdad y asumir los errores cuando se cometen”

Sobre los altos porcentajes de voto en blanco, sostuvo que “la gente tiene que entender de una vez por todas que la herramienta que tiene para poder cambiar las cosas, o para poder acompañar si quiere un gobierno, es el voto. “Es la herramienta fundamental que tienen todos los argentinos en este caso para elegir a quienes quieren que lo representen”, dijo.

“Hay un desencanto muy grande en la gente, la gente está cansada de escuchar a los políticos hablando y hoy las gente nos mide por lo que hacemos y no por lo que decimos”

Por último, dijo que los verdaderos enemigos de la sociedad son la pobreza, desocupación, y falta de oportunidades para los jóvenes. “Creo que ahí tiene que nacer un nuevo espacio, donde diga bueno no funcionaron los que estaban, no funcionan los que están, bueno nos pongamos a trabajar por una Argentina distinta, donde tratemos de unir a los argentinos por sobre todas las cosas”.

Cambios en el Gabinete y promesas de obras

Sáenz también se refirió a posibles modificaciones en su equipo de trabajo. "Estamos trabajando en eso, ya lo vengo diciendo, y anticipando, va haber cambios en los próximos meses, tuvimos un año y medio muy duro, y ha llegado el momento de poder mostrarle a la gente cual es el proyecto que tenemos de gobierno y cuales van a ser las obras que se van a hacer en distintos lugares de la provincia"