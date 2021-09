Elecciones 2021: ¿la urnas de Alberto Fernández y de Mauricio Macri estaban abiertas?

Un detalle en la foto de votación del presidente Alberto Fernández en la sede de la UCA en Puerto Madero llamó la atención en las redes sociales.

La urna donde el primer mandatario depositó su voto tenía las fajas rotas, pero esto tiene una explicación.

Según el sitio Reverso, que se dedica a chequear este tipo de cuestiones para las elecciones, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmaron en un caso similar ocurrido en 2019 que esto es habitual porque las autoridades de mesa deben abrir las urnas para retirar los objetos necesarios que vienen dentro para el proceso electoral o verificar que estén vacías.

La faja que garantiza la seguridad de la urna no es la que se señala en redes sino otra, que no figura en el recorte de las imágenes virales y no presenta roturas como se ve en las imágenes completas.