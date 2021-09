Pasaron las PASO, ¿impactará en el bolsillo la derrota del Gobierno?

Tras las PASO y sus resultados, muchas miradas estaban puestas en torno a lo económico y cómo los números de los votos pudieran influir en un contexto financiero muy delicado de antemano. ¿Qué puede pasar ahora y a futuro con la economía nacional tras la derrota del Gobierno?

Al respecto y buscando responder estas interrogantes, InformateSalta dialogó con el economista Lucas Dapena quien reflexionó acerca de lo que puedan deparar los próximos días, considerando que el bolsillo cotidiano no será impactado en lo inmediato.

“En la economía real, en el día a día, la economía del ir a trabajar… no va a pasar nada y va a seguir todo igual como el viernes, cualquier decisión tarda en hacerse más efectiva”, indicó primeramente agregando que “donde puede haber algún cambio es en lo económicamente financiero, con los bonos, títulos públicos, acciones o la cotización del dólar”.

Sobre este punto amplió que “en la economía financiera siempre se quiere adelantar a la situación para tratar de proteger mejor o sacar alguna ganancia, ahí veremos cuál es la lectura que se hace, una primera es que el Gobierno va a radicalizar su postura y lo económico pasaría a un segundo plano que significaría más restricciones, cepos, tarifas pisadas”, manifestó el economista.

Sobre el aumento de las acciones en la bolsas tras los resultados, Dapena dijo que “Argentina está regalada en dólares y por eso están subiendo las acciones”, como así que no cree que haya cambios en el proyecto de Presupuesto 2022 que debe presentar Nación ya que “al presupuesto no se le presta tanta atención desde el momento que subestimás la inflación, no esperemos señales”, anticipó.