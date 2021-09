Descubrí si sos infractor electoral

En las elecciones PASO 2021, una parte del padrón electoral no se presentó a votar. Como el voto en la Argentina es obligatorio, quienes no participen de la elección y no presenten una justificación por su conducta deberán abonar una multa. La misma es de $ 50 para las PASO y de $ 100 en las elecciones generales. Además, en el caso de ser reincidente la multa puede ser superior y quedarán en el registro de infractores.

Estas elecciones legislativas fueron diferentes. Principalmente por la pandemia de coronavirus y es por ello que la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó, una vez publicado el padrón definitivo, que habrían diferentes medidas para evitar contagios durante esta jornada y también quiénes quedaban exceptuados de presentarse a votar.

"En caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con Covid-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de Covid-19 en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo", expresó en un comunicado oficial en su momento la CNE.

A pesar del contexto de epidemiológico, como lo indica la ley, el voto es obligatorio. Todos los argentinos nativos y por opción que al 14 de noviembre tengan 18 años o más y sean menores de 70 años, que estén inscriptos en el padrón electoral, deben votar obligatoriamente.

Por su parte, quienes tengan 16 y 17 años, o tengan 15 años pero cumplan 16 años hasta el 14 de noviembre, tenían derecho optativo al sufragio. Del igual sucederá en las elecciones generales de noviembre.



Cómo saber si sos infractor electoral

No obstante, Todas las personas que se ausentaron en las elecciones PASO de este domingo quedarán incluidas en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral. Para conocer si efectivamente lo integras se debe ingresar a https://infractores.padron.gob.ar/.

En el sitio se tiene que ingresar el número de DNI y el distrito electoral. Además, los votantes pueden consultar si cuentan con multas pendientes o si han sido infractores en elecciones anteriores. Llegado el caso las penalizaciones monetarias pueden ir desde los 50 hasta los 500 pesos, según el grado de reincidencia del elector.

Quienes figuren como infractores podrán regularizar su situación mediante el pago de la multa, para lo cual, a través de la misma página de consulta de la Justicia Nacional Electoral, podrán generar e imprimir la boleta de pago o bien abonar rápidamente en la misma web por algún medio electrónico.

De igual modo, para aquellos casos en los que las o los electores que figuren como infractores y consideren que se trata de un error, existe la posibilidad de efectuar el reclamo de forma remota. La misma se debe hacer dentro de los 60 días de la elección. /Crónica