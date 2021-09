Detuvieron a un motochorro tras el robo de una cartera en Orán

Una docente de la ciudad de Orán fue víctima del asalto de tres delincuentes que iban a bordo de una motocicleta, le tironearon la cartera y la mujer cayó bruscamente al piso sufriendo varios golpes. El hecho ocurrió la semana pasada, a plena luz del día.

De acuerdo al testimonio de la mujer de 44 años, el asalto sucedió cuando llegó a su casa tras dar clases en la escuela San Antonio de Padua. Mientras esperaba que le abrieran la reja tres motochorros irrumpieron en el lugar, uno de ellos pasó corriendo, le arrancó la cartera y la tiró desde la vereda hasta la calle. "Fue todo muy rápido y muy violento", aseguró la víctima. Los policías lograron detener al sujeto que arrastró a la docente tras robar su cartera, otros dos delincuentes siguen prófugos.

"Vivo a dos cuadras del colegio, y voy y vuelvo caminando, ese día me pare afuera de la casa para que me abrieran y de golpe sentí que me tiraron de atrás, cuando abrí los ojos estaba en el suelo, llena de barro y muy golpeada", le contó a El Tribuno la docente norteña. El impacto fue violento, "desde la vereda me hizo llegar hasta el medio de la calle prácticamente", sostuvo la víctima, que quedó con fuertes golpes en el cuerpo, en ese momento y fiel a su amor por lo que hace "me aferré fuerte a la carpeta que tenía en mis manos, es algo muy valioso para mi trabajo".

En medio de la salvaje acción la víctima no pudo ver demasiado, "solo una moto que se iba a varios metros de distancia". Los delincuentes se llevaron la cartera con la documentación de la docente -tarjetas de crédito y débito, DNI-, un celular, los lentes de trabajo y 5.000 pesos.

Si bien el violento asalto ocurrió en una zona céntrica de San Ramón de la Nueva Orán, en la zona hay un pasaje -Guerrero al 800- que no suele ser habitado. A pesar del mal momento que tuvo que soportar y sufrir, la docente reconoce que podría haber sido mucho peor. "Tenía la cartera colgada, no cruzada, porque tenía en mis manos la carpeta y otros objetos de la escuela. Dentro de todo caí de buena forma, porque si bien sufrí golpes muy duros podría haber sido mucho peor".

La docente remarcó que en "Orán la gente vive con miedo, con el temor latente porque sabe que pasa y cada vez con mayor frecuencia. Con esto que me pasó me enteré de un montón de hechos similares, sobre todo contra mujeres a quienes le arrebataron la cartera y las terminaron arrastrando, como fue en mi caso, o incluso llegaron a golpearlas".

Después del atraco, que ocurrió a una cuadra y media de la comisaría 20 de la ciudad, los efectivos lograron detener al sujeto que arrastró y sustrajo la cartera de la docente, mientras buscan intensamente a los otros dos, que pasaron por el pasaje a bordo de una moto. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad privada que tienen los vecinos de la docente en la zona, y es una prueba irrefutable del peligroso accionar de los ladrones.