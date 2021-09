Advierten que “poner plata en el bolsillo de los argentinos” generará un aumento de precios

Tras la derrota del oficialismo en las PASO, el Gobierno de la Nación evalúa más medidas económicas para tratar de captar los votos que le permitan intentar dar vuelta los resultados en los comicios generales de noviembre, para lo cual se prevé aumentos en asistencia y planes sociales.

Según anticipan medios nacionales, las medidas estarían enfocadas en aumentar los recursos para programas sociales y asignaciones, tales como AUH y más fondos para la obra pública. A esto suena con fuerza la concreción del regreso del IFE, el cual se pagaría por cuarta vez quedando pendiente saber el monto del mismo.

De realizarse estos aumentos y pagos, ¿cómo afectarían la ya de por si delicada economía? Buscando responder esta pregunta InformateSalta dialogó con el economista Lucas Dapena, quien primeramente aclaró que estas son “medidas como consecuencia de la derrota del Gobierno en las PASO, medidas para remontar un resultado adverso con vista a las elecciones generales de noviembre”.

Del mismo punto recalcó que tales resoluciones “no forman parte de un plan económico de mediano o largo plazo, es para el ahora en lo inmediato, no integran un plan que reactive la economía no que son con vista a recuperar votos desencantados” en el resto de la campaña camino al 14 de noviembre.

En cuanto a su impacto, Dapena sentenció que “esta inyección de dinero obviamente va a afectar en la suba de los precios, se está inventando este dinero, entonces veremos por un lado medidas similares a la de asistencia pero con un impacto inflacionario seguro”. En este punto subrayó que la inflación se perjudicará “y obviamente todos, técnicamente ese dinero no existe y buscarán la metodología para emitir el dinero, que la idea es tenerlo antes de las elecciones pero tendrá una repercusión en los próximos meses”.

“En corto plazo, pondrán plata en el bolsillo de la gente, pero perjudicará a todos porque esto impactará en la suba de precios”

Para despejar dudas, el economista indicó que si bien el dinero intentará aliviar al votante ‘desencantado’, su efecto secundario será en general “y abrirá un interrogante de cómo seguirá (el escenario) tras las elecciones” generales en menos de dos meses, dijo para concluir.