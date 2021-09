Para las tarifas de luz y agua, el Ente Regulador anticipa: "El límite es la cuestión social"

Fue hace unas horas que InformateSalta se hacía eco de la confirmación de las fechas para las audiencias públicas para la revisión tarifaria de los servicios de luz y agua, siendo la cita el próximo 12 de octubre, en base a la audiencia a requerimiento de la empresa Edesa S.A., mientras que para el 13 de octubre será turno de la audiencia con Aguas del Norte.

Así mismo y junto al conocimiento de la aprobación del Ente Regulador de Servicios para tales encuentros, se informó que Edesa S. A. había solicitado que el incremento tarifario ascienda al 35%, mientras que Aguas del Norte quizás más modesto pidió 20%. ¿Es así?

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador, habló del tema ampliando la información. “Hemos convocado a audiencia, el 12 para la energía eléctrica, el 13 para agua potable, y después viene un proceso de análisis final con el aporte de quienes vayan a intervenir en la audiencia”, indicó.

No obstante corrigió que “este 20% ‘solicitado’ por Aguas no corresponde con ninguna actuación administrativa que tengamos, es información de un diario pero no tiene correlato con algo que sea cierto”. Para ser más claro aseveró que “cuando Aguas dijo que quería un incremento tarifario del 60,6%, nosotros aclaramos que debíamos hacer el proceso, ver las cuentas exhaustivas de la empresa, si la tarifa estaba en un esquema razonable y eso cumplimos, rechazamos cualquier incremento en enero y recién hoy, después de haber trabajo 6 meses, se va a establecer” un incremento tarifario, explicó.

“Habrá una audiencia pública que pueda determinar una reformulación tarifaria, es la primera vez que se va a hacer en serio este proceso”

Saravia también espetó que este proceso tarifario cambiará y no se guiará como se acostumbraba, dado que “cada vez que había inflación la empresa pedía más, debemos ver la calidad del servicio, ordenar las cosas, consecuentemente si tenemos armonía entre la información, ahí vamos a determinar las actuaciones tarifarias y un límite.

Dicho esto el presidente del Ente sentenció que “el límite es la cuestión social, no daremos ningún incremento que pueda superar lo que en paritarias se ha reconocido a cualquier empleado o trabajador, sino afectaríamos de manera grave la economía familiar, no es lo que piden las empresas sino lo que el contexto de usuarios conglomerados puedan soportar”, apuntó.