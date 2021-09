Bronca y dolor por la prescripción de la causa contra el ex cura Lamas por abusos sexuales

El lunes, la Corte de Justicia de Salta dictó el sobreseimiento del excura Emilio Lamas ante la prescripción de las causas de abusos al menos contra 2 personas, Juan Carlos García y Carla Morales Ríos.

InformateSalta dialogó con Carla Morales Ríos, quien expresó su malestar ante el accionar de la justicia. “Teníamos la intuición de que iba a prescribir la causa porque en Salta tenemos el antecedente del caso de Aguilera, no había mucha esperanza pero claramente la justicia no está haciendo justicia”, dijo.

El juicio al excura Lamas estaba previsto para mediados de 2020, sin embargo, se frenó por el planteo de prescripción presentado por su defensa, ejercida por el abogado José Fernández.

El Ministerio Público Fiscal, junto a los denunciantes, interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que deje sin efecto el punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, que hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del exsacerdote Emilio Raimundo Lamas y que dejó firme el sobreseimiento del acusado.

“Me generó mucha bronca, no tengo otra palabra más que bronca, dolor, ya no puedo llorar más porque estoy seca de tanto llorar. Hablamos con Carlos ayer, nos contuvimos porque la justicia no entiende cómo estamos nosotros”, señaló Morales Ríos.

Hoy habrá una conferencia de prensa este mediodía en la plazoleta IV Siglos. “La prescripción se sustenta en que no hablamos a tiempo, no les importa lo que nos pasa. Los jueces deberían tener una perspectiva de género, el mensaje que queda es que se jode el que no habla. Cómo un juez puede actuar de ésa manera en un caso de semejante envergadura”, señaló.

Morales Ríos aseguró que el caso será evado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Hace tres años venimos poniendo el cuerpo, no somos escuchados, es un revictimizar constante, es muy grave que los jueces no sepan qué es la revictimización. Con la reforma de la constitución vamos a movilizarnos porque es necesario que los jueces sean elegidos por el pueblo porque los jueces se eligen entre ellos y a dedo, eso no puede ser posible. La justicia es para los que tienen plata, para la gente blanca, nunca para los pobres, para la gente indígena”.