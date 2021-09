Sáenz confirmó que Nación pagará la recompensa al hombre que encontró los restos de Gala

A poco más de tres meses que el camionero Rodolfo Gallo hallara los restos sin vida de Gala Cancinos, quien llevaba desaparecida alrededor de cuatro años, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que Nación cumplirá con el pago de la recompensa prometida.

A través de redes sociales, el mandatario agradeció públicamente a la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por cumplir con el compromiso asumido. “Quiero agradecer de corazón al Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina por dedicarse, comprometerse y cumplir con la palabra empeñada”, dijo.

“Que Dios la tenga en su Gloria y les de fuerza a sus seres queridos para seguir adelante”, sostuvo.

En su momento, Gallo explicó que su esposa tuvo un accidente que la dejó en silla de ruedas y el dinero lo ayudaría a pagar el tratamiento y otros gastos.

En tanto, los padres de Gala, también expresaron sus deseos de que la recompensa fuera recibida por el hombre. "Me parece justicia que la persona que me la encontró reciba la recompensa, ya que no resultó toda la búsqueda o canes que se trajeron y se encontraban a escasos metros del lugar", dijo.