¿Qué pasó con la recompensa prometida a la persona que encontró a Gala Cancinos?

En junio de este año, Rodolfo Gallo encontró los restos de Gala Cancinos cerca del río La Caldera. Caminaba por la zona para cumplir una promesa y develó el misterio que tenía en vilo a los salteños desde mayo del 2017. El desenlace fue sin dudas el más triste. A Rodolfo le prometieron que cobraría el millón y medio de pesos que se ofrecía de recompensa para las personas que puedan aportar datos sobre el joven desaparecido. Incluso el gobernador Gustavo Sáenz se había comprometido a efectivizar el pago.

Rodolfo encontró los restos cuando cumplía una promesa a la Difunta Correa. En abril de este año, su esposa tuvo un accidente que la dejó en silla de ruedas. El dinero lo ayudaría a pagar el tratamiento y otros gastos, sin embargo, sigue esperando. La burocracia lo tiene en pausa.

Respecto a la demora, el abogado Sebastián Aguirre le explicó al periodista Ángel Mansilla de Central Policial por radio CNN Salta cómo es la metodología para el pago de una recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Cuando se ofrece una recompensa por localizar a una persona, el Ministerio de Seguridad de Nación pone a disposición para colaborar. Lo que hace es ayudar para que se esclarezca el hecho y una forma de incentivar es ofrecer una recompensa", detalló.

Aguirre remarcó que la recompensa por Santiago viene del 2017 cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad de la Nación. "Bullrich firmó una resolución que establecía que cualquier persona que sepa algo sobre una persona desaparecida puede comunicarse a un número telefónico para aportar datos. También hay una resolución que prevé que cuando llamas a ese número te dan una clave numérica, luego te reunís con personas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que se comprometen a resguardar tu anonimato y también los datos que aportaste. Luego, una vez chequeada la información se la comunican al fiscal, y con un informe este comprueba los dos requisitos que tenía la recompensa: que el dato sea útil y la persona que lo aportó no intervino en el hecho. Luego se procede al pago", recalcó.

En el caso Cancinos, Rodolfo no se comunicó con el número proporcionado por Nación, pero sus datos fueron útiles para la causa y además se comprobó que no intervino en el hecho. "Esos dos extremos están comprobados, y hacen a la esencia de lo que se pretendía, es decir encontrar a Gala. Como están cumplidas las condiciones que se requerían, se procedería a la recompensa, pero se necesita la firma de la Ministra de Seguridad de la Nación. No hay fecha pero las etapas se cumplen", finalizó.