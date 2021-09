Mario Ishii, polémico: “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, consideró hoy que "algún día el pueblo se va a levantar contra los medios" de comunicación, a los que acusó de difundir solamente noticias negativas y de "pegarle y pegarle al presidente" Alberto Fernández.

Durante su participación en el acto que encabezó el Presidente junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para inaugurar una facultad de la universidad de ese distrito, Ishii le pidió a los medios de comunicación que "tengan piedad del pueblo".

"Una persona que en la pandemia estuvo encerrada tuvo que mirar la televisión y eran todas pálidas, nunca una buena. Tengan piedad del pueblo porque un día se va a levantar contra los medios, no tengo duda de eso", vaticinó el intendente, habituado a verse envuelto en polémicas con sus declaraciones.

El jefe comunal sostuvo que "no puede ser tanto veneno hacia la población", al tiempo que mencionó "la depresión que se ha agarrado la gente" y "los problemas psicológicos" causados por la pandemia.

"A los medios, tiren una buena, viejo. No pueden ser todas malas y pegarle y pegarle al Presidente. El pueblo sabe lo que estoy diciendo, aflójenle, déjenlo gobernar, hubo una pandemia, se nos moría la gente", remarcó Ishii luego de agradecerle a Fernández "por lo que tuvo que soportar" en la gestión de la pandemia.

Por último, el histórico jefe comunal de José C. Paz y referente del peronismo bonaerense se dirigió "a la oposición" y disparó: "No tienen que golpear a los que están gobernando para asumir, ya estuvieron y la gente los rajó hace dos años, no pueden pedir más".

Ishii suele generar polémica con sus apariciones: la última de ellas fue el año pasado, cuando se filtró una grabación suya discutiendo con empleados públicos de la salud en protesta, a quienes les advirtió: "Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Cuando vienen a pedir laburo yo se los doy, o se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".