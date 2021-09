Durand Cornejo: “Zapata tiene que explicar por qué su líder apoyaba al Kirchnerismo”

A pocos días del inicio de la campaña para las elecciones Generales del próximo 14 de noviembre, los candidatos, más allá de defender sus fuerzas políticas y sus propuestas, utilizan las redes sociales y los medios de comunicación para desacreditar a sus contrincantes.

Al respecto, Guillermo Durand Cornejo, candidato de la lista Unidos por Salta, denunció el inicio de una campaña sucia en su contra. “Sorprende que la campaña sucia no me la hacen los Kirchneristas como siempre, pero sí me la hace Zapata. Antes de hacerme una campaña sucia a mí tiene que justificar por qué su líder, Alfredo Olmedo, cuando nosotros éramos diputados nacionales con Cambiemos, él no nos apoyaba y le daba quórum al Kirchnerismo, tendría que aclarar eso”.

El actual senador manifestó que es indignante ver éstas cosas, en referencia a mensajes que se viralizaron en redes sociales en su contra, “pero la gente no es tonta, la gente sabe reconocer estas cosas”.