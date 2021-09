Durand Cornejo se posicionó como el 2° candidato más votado detrás de Estrada

Guillermo Durand Cornejo, actual senador provincial y precandidato a diputado nacional de la lista A Control Ciudadano dentro de Unidos por Salta supo conquistar durante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 12,18 % de los votos; quedando su partido en tercer lugar y él individualmente como el 2° candidato más votado con 68.804 votos.

En diálogo con InformateSalta, se mostró contento por el resultado preliminar pero también triste al que ver la grieta sigue siendo la gran protagonista de la política argentina. “Hasta la elección de verdad de noviembre, vamos a ver si las cosas las podemos manejar bien, por lo pronto poder llegar a la provincia que en esta cortísima campaña fue imposible llegar a todos lados, excepto a Tartagal y Orán. Me parece que es interesante las cosas como se han dado”, dijo.





Además, anheló un cambio en el sistema electoral. “Así como está no da para más, tendría que ir pensándose a nivel nacional, porque no es una Ley provincial la que va a modificar esto, pero ya es hora de entrar al siglo XXI, los países desarrollados utilizan el sistema único de boleta de papel”.

En este sentido, hizo una reflexión por la baja concurrencia a las urnas y pidió a los ciudadanos un mayor involucramiento en la vida democrática. “Tenemos unos guarismos de ausentismo y de voto en blanco que son preocupantes. La grieta encantada y agradecida de que un buen porcentaje de argentinos no vaya a votar o vote en blanco, lamentablemente. No hay margen para ahorrarme en adjetivos de ningún tipo porque no va a haber otra oportunidad. Lo que va a ocurrir en noviembre es definitivo, después llorarán pero será tarde”.

Sobre el resto de los candidatos, aseguró que “en la contienda electoral hay varias personas que comparto el pensamiento pero estamos en la misma, porque hay miles y miles de argentinos que no van a votar”.

Cabe recordar que Durand Cornejo es uno de los candidatos que participó en una doble candidatura, debido a que el pasado 15 de agosto participó de los comicios para ser elegido como uno de los Convencionales Constituyentes que intervendrá en la reforma de la Constitución Provincial, siendo el más votado en esa categoría.