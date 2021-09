Alberto Fernández recibió al joven Wichí Maxi: "Es un ejemplo y orgullo para los argentinos"

Mucho se ha hablado por estos días de Maxi Sánchez, el joven originario de la comunidad Wichí quien fue seleccionado entre los 50 mejores estudiantes del mundo, siendo uno de los finalistas del Global Student Prize, un programa que busca reconocer aquellos esfuerzos y logros de estudiantes extraordinarios.

Entre las repercusiones de su nominación, la difusión de la vulnerabilidad en la que vive él y los suyos, contó que su sueño era conocer al presidente de la Nación, el primer mandatario conoció su historia y el sueño se cumplió.

Finalmente este viernes por la tarde se reunió con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en la Capital Federal, donde el Jefe de Estado lo recibió en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, le hizo un recorrido por las instalaciones, entre ellas la Sala de los Pueblos Originarios.

“Es una maravilla, es un ejemplo para todos los argentinos y para todos los chicos, es un ejemplo de esfuerzo y de superación”, aseguró Fernández ante el medio Radio Profesional, donde agregó que conocer a Maxi le generó una enorme admiración.

“Yo que soy docente estoy admirado, su profesora lo ha impulsado permanentemente a avanzar y crecer en situaciones muy adversas, (Maxi) vive en un lugar donde la conectividad es un problema, donde falta tecnología y su profesora lo impulsó, fue un gesto maravillo”, agregó el presidente recalcando que esta alegría se potencia como docente que fue.

Fernández, escoltado por el senador Sergio Leavy y el diputado provincial Ramón Villa, destacó el programa de computadoras Conectar Igualdad, siendo uno de estos aparatos el que tiene Maxi. “Es una prueba de que necesitamos conectar a los chicos con la tecnología, el acceso a internet es un tema central”.

Por último contó que no descarta la posibilidad de llegar hacia el norte de la provincia en alguna eventual nueva visita que haga hacia territorio salteño. “Cuando me inviten… yo voy a todos los lugares que me inviten”, aseguró el presidente ante la gran alegría que no ocultaba Maxi, quien esbozaba una enorme sonrisa afirman estar muy feliz.