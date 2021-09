Los sueños se cumplen: Maxi conocerá este viernes al presidente Alberto Fernández

Maximiliano Sánchez, el joven Wichí salteño nominado a ser el mejor estudiante del mundo, sigue soñando despierto y es que este viernes, por la tarde, podrá cumplir uno de sus grandes sueños, conocer al presidente Alberto Fernández.

La información fue confirmada a InformateSalta por el senador nacional, Sergio “Oso” Leavy, quien hizo de mediador entre el adolescente y el mandatario nacional para concretar el encuentro. “Anoche me sorprendió el presidente, me llamó, me dijo que había visto un video en el que Maxi contaba que era su sueño conocer al presidente y que haga las gestiones para que él lo pueda recibir”, dijo.

En este sentido, detalló que mañana por la noche Maxi abordará un avión con destino a Buenos Aires, junto a su profesora y mentora Eva Fernández para finalmente el viernes, a las 16 horas, reunirse con Alberto Fernández en la Casa Rosada.

“Me contacte con la profesora, a quien conozco, que ha sido una gran profesora de General Enrique Mosconi, cuando yo era intendente ella había conseguido llevar a muchos chicos a participar en las Olimpiadas de Matemática, así que me contacté y rápidamente nos pusimos en contacto con Maxi”, contó.

Asimismo, adelantó que algunos de los temas de conversación será seguramente su precaria condición de vida, su falta de conexión a Internet como así también su pedido para la construcción de una escuela secundaria en su comunidad.

Estoy muy orgulloso de que un joven de nuestro norte profundo, ejemplo de dedicación, constancia y compromiso, sea recibido por @alferdez. Gracias Maxi por todo lo que nos enseñas.https://t.co/RQpSAQvhQe — Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) September 22, 2021

“El tema del agua también va a ser importante que lo hablemos. Es un joven brillante, que no pide nada para él, pide para su comunidad, para su gente, para su etnia, por eso está haciendo esa aplicación tan linda de tener un método dinámico para poder traducir. Hay muchas personas que van al hospital o van a hacer un trámite en la ANSES y el idioma es una dificultad. De Maximiliano es muy lindo, además un ejemplo y un espejo para toda la juventud”, expresó.

Finalmente, destacó la alegría y el orgullo que siente su comunidad por los logros de Maxi. “A eso a nosotros nos puso también orgullosos de saber que este chico con una Netbook que entregamos en nuestro gobierno hace unos años, hoy pueda hacer una aplicación, con dificultades de conexión. Y por ahí hay chicos que tienen todo a mano y no estudian, y no hacen lo que hace él. Así que Maxi es un ejemplo no solo para el norte sino para todo el país”, concluyó.