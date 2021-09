Desde el viernes podría dejar de ser obligatorio el uso del barbijo en espacios abiertos

El viernes, 1 de octubre termina la vigencia del último Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) respecto al manejo de la pandemia del coronavirus y tal como lo adelantó el gobierno nacional dejaría de ser obligatorio el uso del barbijo en espacios abiertos, al respecto el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, adelantó que esto podría replicarse en Salta.

“El viernes vencen las medidas del COE en Salta y en todo el país, vamos a esperar, se anunciaron varias aperturas que en Salta ya las llevábamos adelante”, dijo Villada en diálogo con FM Profesional.

El COE se reunirá el jueves para analizar los cambios, más aún luego de que el ministro de Salud, Juan José Esteban participe de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud que se realizó en Mar del Plata.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de dejar de usar el tapabocas en espacios abiertos dijo: “Si la legislación nacional así lo establece nosotros no tenemos marco en que apoyarnos”, deslizando que si la medida es nacional difícilmente puedan no acatarla.

Preocupación por la vacunación

En ese sentido explicó que hoy Salta no está avanzando en los niveles de vacunación esperados, y no alcanza los porcentajes de otras provincias como La Pampa y Buenos Aires, “esto es una materia pendiente para los salteños, tenemos muchas vacunas distribuidas a lo largo y ancho de toda la provincia, hacemos operativos pero no vemos la afluencia necesaria para eliminar las restricciones y las habilitaciones vuelvan a sus horarios regulares”.

Destacó el esfuerzo que hace el personal de salud y lo frustrante que es ver que la gente no se acerca, “estamos evaluando medidas de incentivo, no prohibiciones o marcos que establezcan como obligatorio algo que todavía no puede hacerse”.

Para esto explicó que hoy la vacuna contra el coronavirus no está dentro de las vacunas obligatorias del calendario, “por lo tanto no se puede exigir, pero creemos que trabajando con incentivos alcancemos mejores niveles”.