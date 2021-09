Concejales aprobaron un proyecto para retirar las cámaras de CECAITRA

La polémica con la empresa CECAITRA y las cámaras de seguridad vial en la Ciudad de Salta parece no tener fin. Hoy, durante la reunión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Romina Arroyo presentó un proyecto “para que la intendenta proceda al retiro de las cámaras y todo el equipamiento instalado por CECAITRA, en todo el ejido municipal”.

Durante la introducción al tema, Arroyo hizo énfasis en los esfuerzos del Concejo Deliberante por bajar la cantidad de accidentes de tránsito, “lo que más me preocupa es pedirle a la intendenta que mínimamente pinte las sendas peatonales, mínimamente mejore las calles, que tape los pozos”.

Cuándo le llegó el turno de la palabra al concejal Santiago Alurralde, este planteó dos preguntas, importantes, “¿quién paga eso? ¿quién lo va a pagar?, no me gustaría que algo que no anduvo, algo que se hizo mal, se le traslade el costo al vecino”, en referencia al fallido convenio.

Tras un breve debate en el que participaron diferentes miembros del Concejo Deliberante, el proyecto, que además planteaba la capacitación de personal de tránsito, fue aprobado por unanimidad.

Esto sienta un importante precedente para futuras reuniones en las cuáles se seguirán debatiendo temáticas relacionadas al tránsito capitalino.