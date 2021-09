Tras el fracaso de las fotomultas, ¿quién se hace cargo de la rescisión del millonario convenio?

Luego que desde la Municipalidad confirmaran que no insistirán con la instalación del sistema de fotomultas, el concejal capitalino de Juntos por el Cambio +, José Gauffin, indicó que los funcionarios que firmaron el convenio deberían hacerse responsables económicamente ante una eventual demanda judicial.

Si bien señaló que aún es una incógnita si la empresa demandará a la Municipalidad de Salta, dejó en claro que el vecino no debe pagar las consecuencias de un error de los funcionarios. “El vecino no tiene que pagar el convenio, el vecino no debe hacerse cargo de una mala gestión. Esto fue un error en la tramitación”, sostuvo en FM Aries.

De todos modos, señaló que ahora el Ejecutivo Municipal deberá poner el foco en la negociación con CECAITRA para que la caída del convenio no genere un reclamo económico.

Por último, detalló que hasta el momento no existen cifras, por lo que desde el punto de vista legal deberán probar el monto a reclamar.