Con un fuerte mensaje, Claudia Villafañe enfrentó a la mujer cubana que estuvo con Diego Maradona

Después de estar fuera del sistema por más de 20 años, Mavys Álvarez dio la cara y rompió el silencio. La novia cubana de Diego Armando Maradona habló con América Tevé y contó todo lo que vivió en aquellos años cerca del ídolo en La Habana, Cuba, cuando era una niña.

"Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, dijo la chica en ese reportaje.

"Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, se sinceró. Y reveló la interna familiar de esos días: "Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres”.

“La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir. Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”, agregó.

“Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé lleva... Él me cayó bien. Me deslumbró. Fue una relación consentida”, terminó.

Después de haber leído y escuchado de todo, la que tomó la palabra en Buenos Aires fue Claudia Villafañe, quien realizó un duro posteo en su cuenta de Instagram personal pegándole a la rubia novia de Maradona, quien era su pareja en aquel momento.

Sin escaparle al que dirán, la mamá de Dalma y Gianinna se sinceró: "Te merecés todos lo que le hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad...". En ningún momento nombró a la cubana, pero quizás ya no hacía falta. ¿No?. /Paparazzi

