Está internada: le colocaron dos stents cardíacos a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue operada y le colocaron dos stents cardíacos, luego de que le diagnosticaran una arritmia.

La diva de la TV está internada en el Sanatorio Mater Dei.

Este mediodía, la conductora se encontraba en su departamento, presentó un malestar y pidió llamar a su médico personal, quien decidió su trasladado hasta dicho centro de salud.

El periodista Daniel Ambrosino de América Noticias precisó que a las 13.40 se activó un código rojo de urgencia para atender a la conductora por un fuerte dolor en el pecho.

Según el primer parte médico, le colocaron dos stents y la intervención se realizó con éxito.

En agosto tuvo su última aparición televisiva cuando le dieron permiso para volver a la conducción, al menos por una noche. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo la diva en su discurso cuando abrió su programa.

“Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó la diva, que lució un vestido en tonalidad rosa pastel, uno de los tres vestuarios que había preparado el diseñador Claudio Cosano.