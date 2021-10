Entraron a robar en el hotel donde se aloja Leo Messi en París

Susto para la familia Messi en París. Después de que se calmaran las aguas en el terreno deportivo, donde el tridente Messi, Mbappé, Neymar encontrara su buen juego en el triunfo ante el Manchester City en Champions han sufrido un robo en el hotel donde se alojan en París, según "The Sun", El lujoso hotel 'Le Royal Monceau', situado en pleno centro de la capital francesa, sufrió un robo la pasada semana donde los asaltantes lograron colarse en el hotel desde el techo. Descendieron hasta un balcón que tenía una ventana abierta y eso les permitió irrumpir en varias habitaciones.

"Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj", explicó la mujer que denunció el suceso y cuya identidad no ha sido revelada a 'The Sun'.



Según se ha podido saber una huésped del hotel denunció la ausencia de las pertenencias en su cuarto, entre las que se encuentran un collar de oro valorado en 3.000 libras esterlinas (3.484 euros), unos pendientes de 500 libras esterlinas (580 euros) y 2.000 libras esterlinas (2322 euros) en efectivo. Al revisar las cámaras de seguridad, la Policía pudo ver en las imágenes a dos hombres enmascarados irrumpiendo en el hotel a través de las ventanas del sexto piso.



