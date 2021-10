El turismo espera un importante repunte en el fin de semana XXL

InformateSalta dialogó con el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mecola, quien manifestó su satisfacción ante las buenas proyecciones del sector para el fin de semana extra largo que abarca el 8, 9, 10 y 11 de octubre.

“El pre viaje impulsó mucho al turismo con la devolución del 50% y 70% a los jubilados. Salta se destaca por ser una de las provincias más buscadas. Está ocupado prácticamente todo noviembre, todo octubre”, dijo.

Los valles y el interior son los destinos más buscados, hasta el momento los hoteles están arriba del 90% de ocupación y la Ciudad está superando el 80%. "La gente quiere hacer reservas y no consigue hotelería. Los valles y el interior están arriba del 90% de ocupación, la Ciudad está superando el 80%, casi no hay lugar. La gente quiere hacer reservas y no consigue hotelería”, indicó.

Tras un año y 7 meses de crisis, “ahora estamos en una etapa de transición que es muy positiva y que va a mejorar con la apertura de la frontera y a partir del 1 de noviembre con la apertura internacional. Necesitamos volver a recuperar la conectividad, es muy poca todavía, se recuperó un 50% aproximadamente”, agregó.

Di Mecola señaló que desde el sector insisten en pedir más conectividad aérea. “Estamos en diálogo constante a través de los diferentes gobiernos con las compañías aéreas para recuperar la cantidad de frecuencias, todas las provincias estamos con el mismo problema, afortunadamente el NOA tiene un poco más de frecuencia. Se ve que la temporada va a ser buena, que podamos recuperar al menos el 70% de las frecuencias que teníamos en el 2019”, manifestó.