Scaloni y dos prácticas para armar el once de la Selección ante Paraguay

El seleccionado argentino se entrenará esta tarde por primera vez con el plantel completo tras la llegada de Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, la Selección Argentina trabajará esta tarde con todos los convocados por Lionel Scaloni a disposición -a excepción de Exequiel Palacios, que se recupera de una lesión y el DT de la Albiceleste tendrá que empezar a probar con el once que piensa poner el jueves en Asunción, para enfrentar a Paraguay en el primero de los tres partidos de la fecha FIFA de octubre por Eliminatorias Sudamericanas.



Además cuenta con la buena noticia de que no tiene suspendidos y prácticamente tampoco lesionados, en principio se impone la idea de que la Selección Argentina forme con el once que viene saliendo el memoria. Aquel que jugó en la final de la Copa América, y que se repitió también en el fallido partido ante Brasil por Eliminatorias el mes pasado. Todavía sin confirmación, el probable sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Scaloni venía teniendo grandes dudas en los últimos partidos sobre los laterales, pero para el jueves podría estar clara la elección. Al tener que enfrentar en ese sector de la cancha a un jugador como Miguel Almirón, la decisión de Scaloni sería la de poner a Gonzalo Montiel como marcador de punta derecho, ganándole la pulseada a Nahuel Molina Lucero, que suele ser el elegido cuando la prioridad en ese puesto es atacar más de lo que se defiende.

En tanto, en el último tiempo Marcos Acuña se posicionó un escalón por encima de Nicolás Tagliafico y si bien el Huevo había tenido alguna complicación física en las últimas semanas, el sábado jugó los 90 minutos en la derrota del Sevilla por lo que no habría inconveniente para ponerlo en la formación inicial.