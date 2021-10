Cómo es el plan para comprar celulares y Smart TV con el 30% de descuento y en 12 cuotas sin interés

El Banco Nación Argentina lanzó una promoción para la compra de celulares, televisores y electrodomésticos, en vísperas del Día de la Madre, que este año se celebra el domingo 17 de octubre. Se trata de artículos que se podrán adquirir con descuentos de hasta el 30% y hasta en 12 cuotas fijas, sin interés, con las tarjetas de crédito Visa o Mastercard, del BNA.

La oferta ya está vigente y dura hasta este viernes 8. Se podrá acceder a través de la TiendaBNA (www.TiendaBNA.com.ar), una plataforma de comercio electrónico desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, que es una empresa del grupo Banco Nación.

En el marco de la celebración del 130° aniversario del Banco Nación, durante todo el mes de octubre habrá promociones comerciales y acciones especiales a clientes del banco a modo de festejo.

¿Cuáles son los artículos que se pueden comprar con la promoción de hasta 12 cuotas sin interés?

Son 400 productos nacionales o ensamblados en Argentina que suman más de 40 mil unidades con descuentos de hasta el 30%. Entre ellos se destacan celulares, electrodomésticos, artículos del hogar, Smart TV, equipos de sonido y tecnología. A continuación, un detalle de algunos de los artículos en oferta:



. Smart Tv Samsung 50 " Ultra HD. Precio de lista, $ 89.999. Precio en promoción: $ 75.999.



Smart Tv Samsung 50 " Ultra HD

. Samsung Galaxy A72, color negro Single? Sim 128 Gb. Precio de lista: $ 89.999. Precio en promoción $ 74.999.





Samsung Galaxy A72

Notebook Pcbocks Fire! 5 - 14". Precio de lista: $ 110.999. Precio en promoción: $ 99.999.





Notebook Pcbocks Fire!

Aspiradora VC 20 Red Flame. Precio de lista: $ 21.999. Precio en promoción: $ 19.800.





Aspiradora VC 20



. Cafetera por goteo Peabody 1.5 lts. Precio de lista: $ 4.799. Precio en promoción: $ 4.099.





Cafetera por goteo Peabody

. Teléfono celular Alcatel 1 Re - Look - 5033 A - blofara. Precio de lista: $ 10.890. Precio en promoción: $ 9.799.





Celular Alcatel 1 Re

Celular Samsung Galaxy M12 4 GB 128 GB Negro. Precio de lista: $ 39.999. Precio en promoción: $ 35.999.





Celular Sumsung Galaxy M12

Lavarropas Samsung Ww 65 White carga frontal 6.5 kg. Precio de lista: $ 69.999. Precio en promoción: $ 63.000.





Lavarropas Sumsung

Bicicleta de Paseo 10289, rodado 26 Siambretta. Precio de lista: $ 36.899. Precio en promoción: $ 27.999.





Bicicleta de Paseo, rodado 26 Siambretta

Entre los productos destacados, además se podrán conseguir los siguientes artículos con el 30% y en 12 cuotas sin interés:

Multiprocesadora (Liliana) AM740 "MEGAPROS" COLOR BLANCO 740W.

Plancha a vapor cerámica (Liliana) 1750wRPV301.

Licuadora de mesa 1200 W Peabody 5 Velocidades 1,5 L Pulse.

Horno Tivoli eléctrico 45 Lts Negro. Y horno Tivoli Eléctrico de 60 Lts Negro.

Microondas Kelvinator K29DG 29LT digital.

Horno eléctrico smartlife 40LTS, 1600W, timer.

Microondas 20 litros digital RCA.

Microondas ATMA 23L con grill.

Heladera TOP MOUNT RT32 New Silver.

Lavarropas carga frontal WW65 White.

Aspiradora VC20 Red Flame.

Microondas MG23 Black.

Notebook Exo Smart M33 Intel Celeron N4020 - 4Gb Memoria - 64Gb Ssd - Pantalla 14" Full HD - Windows 10 Home.

Notebook Iqual NQ5X.

Tablet PCBOX PCB-T104 Flash - pantalla 10.1"IPS 1280*800 -16GB+2GB- Cámara 0.3MP+2MP-BT 4.1-android.

Parlante PCBOX briht- PCB-SP111BT - 30W Bluetooth USB 2.0 - Lector SD - Radio FM - Batería - MIC

Celular Alcatel 1V Plus Open Negro.

Celular Alcatel 1 Re-Look Open SA - 5033- .

Celular Liberado BLADE A3 PLUS Gris 54 32 GB - ZTE .

Celular LNV Quantum FIVE 5" Dorado 32GB 5MP Android Oreo Go.

Celular LNV Quantum Switch 5" Negro Octa-Core 32GB 5+8MP Android 10.

Celular ZTE A5+ - 6.0" OCTA-CORE 1.6GB, 2GB/32GB, en color negro.

Celular Samsung GalaxyY A22 , en color verde SM-A225MLGEARO.

TV NOBLEX 43" Led Smart FHD DK43X5100.

Smart TV 50 Pulgadas 4K UHD L50P715 AN - TCL.

TV SAMSUNG smart 32" HD SERIE T4300.

SmartTV LNV eNOVA 43" LED FullHD Netflix FN.

SmartTV eNOVA 50" LED 4K Netflix FN.

Televisor SmartTV Hyundai 43" FHD.

Televisor SmartTV Hyundai 50" 4K LED .

SMART TV 39’’ RCA XF39CH android 4K.

Cómo comprar en TiendaBNA

. Para comprar en TiendaBNA no hace falta que el usuario esté registrado. Simplemente debe ingresar a la página y seleccionar el producto que desea. Luego, tras completar los métodos de envío y de pago, tendrá que confirmar la compra. Acto seguido, el banco enviará un mail con la confirmación y luego otro con los datos del envío.

. En caso de que el cliente desee hacer compras múltiples, podrá usar la herramienta Mi Carrito, desde donde podrá gestionar los distintos artículos al mismo tiempo.

. Una vez hecha la compra, el comercio asociado -que figurará en el mail de confirmación de compra enviado por el banco- cargará el numero de seguimiento en los próximos 7 días hábiles para que el cliente pueda verificar el estado del envío en los portales de seguimiento del correo que este último indique.

. En caso de no recibir el número de seguimiento, el usuario debe ponerse en contacto con el comercio e indicarle el nombre del titular de la compra, el número de orden del pedido y el DNI.

. El tiempo de entrega es de 8 a 15 días hábiles para CABA, GBA y resto del país. Para muebles y línea blanca, este lapso será de entre 7 y 10 días hábiles para CABA y GBA y de 10 a 14 para el interior del país. /Clarín