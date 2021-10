Biella denunció un atentado contra su camioneta en la puerta de su casa

El candidato a diputado nacional, Felipe Biella, advirtió que personas desconocidas atacaron su camioneta en la puerta de su casa y pidió que se abandonen esas prácticas. “Hoy les tengo que dar una mala noticia no sé quién atacó mi camioneta en la puerta de mi casa, donde vivo con mi familia. Un vehículo que compré con mi trabajo a mí nadie me regala nada ni me paga nada”.

“Al que quiera amedrentar va con el camino equivocado, estoy convencido que vamos a poner a Salta de pie y estas pequeñas cosas no van a cambiar nada, busquen otro camino. Si fue un hecho de inseguridad, le pido a la policía que cuide mejor a los vecinos”, aseguró el vehículo está ploteado como parte de su campaña para ganar una banca en el Congreso Nacional.