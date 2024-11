Femicidio en Vespucio: "Reviví todo lo que yo viví", el relato de una víctima que sobrevivió

Tras el homicidio de una mujer de 76 años en su vivienda de barrio Ex Pueblo Nuevo de la localidad de Campamento Vespucio, una vecina decidió contar lo que le sucedió meses atrás en el mismo barrio en manos de un joven adicto, que al parecer la observaba y estudiaba sus movimientos para atacarla sexualmente.

Ella dijo que encontró el valor para contar lo vivido por lo que le sucedió a su ex vecina de 76 años, que habría sido abusada antes de morir.

"Yo dormía en mi casa, estaba sola, él me despertó, porque no había entrado a robar, quería otra cosa, hizo lo que hizo, con amenazas y con su cuchillo todo el tiempo. Estaba solo, pero él dijo que había más".

Considera que hubo un análisis un estudio de sus movimientos ya que "me dijo lo que yo había hecho cuando salí del trabajo, me dio el nombre del super que yo había ido y que sabía que estaba sola".

Recuerda que la amenazó con que iba a volver y que iba a ser peor, si bien no lo reconoció en el momento dijo "Lo pude reconocer después, no lo tenía en cuenta, sabía que existía nada más y que tenía adicciones. No sabía nada de su vida ni de de la mayoría de mis vecinos mi vida era mi trabajo, mi casa y mi hijo, mis amistades, mi familia, esa era mi vida".

Quería vivir

La mujer contó que no se defendió "No hice nada para defender, tenía una persona arriba mío con un cuchillo. Lo único que quería era vivir por mi hijo. Recién al otro día hice la denuncia" en cuanto a la causa, dijo que el juicio será en enero.

Amenazas y cambios en su vida

Llorando, la víctima insistió "Sé que se dijo muchas cosas de mí pero no tuve una amenaza personal. El hecho de ser una mujer independiente, que tenga una vida sociable no le da derecho a nadie que te hagan lo que te hicieron ni a mí ni a esa señora que terminó sin vida".

Respecto a la muerte de su vecina de 76 años, recordó "Era una vecina del barrio, desde que yo llegué la conozco. Cuando me entero reviví todo lo que yo viví".

En cuanto a su vida lamentó haber tenido que perder todo para protegerse y proteger los suyos "Tuve que deshacerme de todo lo que me costó tener, dejar mi trabajo, mi casa. La familia del preso, justificaban lo que me pasó es por mi manera de vivir, yo era liberar, alegre, de juntarme con mis amistades. Creen que les da derecho a hacerlo que hicieron, hablar de esa manera una mujer de otra mujer, es algo que nunca voy a entender", concluyó por Mosconi TV Color.