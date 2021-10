Desmejora el joven atacado por los rugbiers: “Todos miraban y nadie intervenía”

Sebastián es el padre del joven atacado por una patota de rugbiers durante el fin de semana y decidió dar la versión de lo sucedido a su hijo y en el contexto que surgió.

"Se va a una fiesta a Campo Quijano a la Finca Cámara, en este momento se está investigando los organizadores de la fiesta. No había ninguna clase de control, había personas agresivas, borrachos, menores, mayores de edad. Cuando llegó se encontró con un grupo de rugbiers que se caracterizan por ir a las fiestas y molestar a los chicos más chicos, golpeándolos, pasa todo los fines de semana" contó.

En cuanto a la "patota", el hombre aseguró que está conformada por varios jugadores de un reconocido club y denunció que hace poco dieron una golpiza a otro chico, al que dejaron en mal estado pero no denunció.

"Esto viene de larga data, del verano en Cafayate por una chica y entonces ya empezaron los chicos a tener problemas entre ellos. Cada vez que mi hijo con sus amigos iban a una fiesta, esto se le acercaban, le escupían la cara, los humillaban".

El día del ataque

El día del terrible ataque a su hijo, apenas llegó se dio con la patota comandada por un jovencito que es parte de "los pumitas" haciendo notar que tiene un físico muy desarrollado en relación a su hijo, además también estaba el hijo del Presidente de la Unión de Rugbiers Salta.

Según explicó, "se encontraba charlando con una amiga, cuando de repente se le aparece el grupo, entre 6 y 7 chicos, tipo 4 de la mañana después de haber consumido mucho alcohol y le dicen ¿vos que haces acá? ¡Andate ya de acá o te reventamos la cabeza".

Fue ahí que el agresor identificado como parte de los Pumitas, "sin mediar palabras lo agarró contra un paredón, le metió un cabezazo , golpeó con la pared y mi hijo cayó desvanecido, se le viene al humo los demás chicos, le empezaron a pegar, patadas, piñas, golpes en el rostro, lo desvanecen a golpes, prácticamente"

Ante tal situación, Sebastián, contó que su sobrina y otro joven intervinieron pudiendo frenar el ataque "sino todos miran y nadie interviene, ese es el problema que paso con Fernando Baez Sosa, que todos miraban como lo golpeaban y nadie intervenía" ejemplificó. "Se metió su prima y logró se frene la golpiza"

Lo terrible no terminó ahí, ya que una vez rescatado por su prima e intentando irse del lugar, según comentó, los rugbiers se colgaban de la tráfic para que no se vayan.

"Si no estaba la prima hoy estábamos lamentando un asesinato, son chicos violentos, no les enseñan, o le enseñarán esto. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias".

Fiesta ilegal, denuncias y acciones

También anticipó que de tener el responsable o los responsables de la fiesta, para la cual cobraron entradas, se radicará una denuncia. “Estamos en eso, porque los chicos llegan no saben de quién es la fiesta, quien la organizaba, es la finca Cámara de Quijano, no es difícil saber quién es. La gente que organizó cobró entrada” remarcó.

En cuanto a pruebas, indicó que aún no tienen grabaciones pero ya hay testigos que declararon en la causa que dijeron que era tal el nivel de los golpes que creían lo iban a matar. “Son chicos que se ensañan y no hacen nada, hasta matar a alguien no van a parar y nadie hace nada” insistió.

Confirmó que la denuncia ya se radicó el día domingo, a la madrugada "Nos presentamos como querellantes, y se está caratulando como tentativa de homicidio, por la cantidad de participantes y por el tamaño de la gente, estamos esperando que en las próximas horas pueda haber detenciones" aseguró.

Estado de salud del joven

Por último, dijo que su hijo tuvo un desmejoramiento de su salud. “Fue muy paulatino, está con vómitos intensos, dolor y mareo, lo sedaron, están buscando la causa, empezó a desmejorarse. Está internado desde ayer, al principio no estaba internado.Estamos velando para que mejore y no pase nada grave" concluyó por FM Profesional.