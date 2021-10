Se filtraron las fotos de alto voltaje que la China le habría mandado a Icardi y provocaron la furia de Wanda

El culebrón entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la “China” Suárez parece no tener fin, más allá de los múltiples intereses para que la novela continúe a como dé lugar.

El escándalo de los últimos días comenzó con duros posteos de la actual esposa del delantero argentino del PSG, quien en duros terminos se refería, primero en forma anónima y luego abiertamente, a quien llamó “zorra” en varias oportunidades. Los posteos de Wanda se fueron viralizando hasta que la noticia se conoció en profundidad: la actriz Eugenia “China” Suarez aparecía como la tercera en discordia y la causa de un fuerte disgusto en la pareja. Con el correr de las horas se conocieron detalles del divorcio, la advertencia de Icardi de alejarse del fútbol y hasta la millonaria cifra que significaría una separación entre ambos.

Si bien las causas de la escalada en el conflicto matrimonial no estaban del todo claras, se dieron a conocer los chats entre Icardi y la China, aunque esos diálogos no mostraban mayor incindecia en una determinación tan seria por parte de Wanda. “Me gustaría verte en un boliche en algún lugar del mundo donde no te conozcan” le había dicho Suárez al jugador. El intercambio hasta allí aparecía algo casi sin maldad; pero Wanda seguía en su postura de no perdonar ni una sola muestra de posible infidelidad por parte de Icardi. En las últimas horas un posteo del jugador agradeció a Wanda por seguir adelante con lo cual todo el mundo empezó a hablar de una reconciliación entre la pareja. Pero como corolario de esta novela que por el momento parece no tener fin, comenzaron a circular en las redes sociales las que parecen ser las verdaderas razones del descomunal enojo de Wanda Nara: las fotos que supuestamente la “China” le habría enviado a Icardi y que habrían desencadenado la crisis del matrimonio.

En las fotos aparece la “China” Suarez en desnudos totales y en poses sensuales, una actividad muy usual en Internet que se conoce como sexting.

¿Qué es el sexting?

Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación.

La palabra sexting es un acrónimo en inglés formado por “sex” (sexo) y “texting” (escribir mensajes).Al ser un acto llevado a cabo en dispositivos tecnológicos, sobre todo móviles, se puede inferir que el sexting se practica en todas partes del mundo, aunque lo que varía son las edades. /El Tribuno