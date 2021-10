Entraron a su casa y le robaron dos computadoras que utilizan para trabajar

En la madrugada del miércoles una familia de B° Ciudad el Milagro fue víctima de la ola de inseguridad que sacude a nuestra provincia. Ingresaron al domicilio mientras ellos dormían, se llevaron dos computadoras con las que trabajan, además de una billetera y documentación que fue encontrada en la vía pública en barrio El Huaico por un albañil. La denuncia fue radicada en la comisaría de Ciudad del Milagro

Carla, hija del dueño de las máquinas, publicó en su cuenta de Facebook el desesperado pedido de ayuda para dar con los objetos robados, pidiendo por favor no comprarlos y dar aviso.

"Se llevaron 2 notebooks, una marca LENOVO E340 14 Pulgadas CORE I3 y la otra es LENOVO B330 15,6 Pulgadas CORE I5, robaron ambas sin cargador, es decir, que van a intentar venderlas como repuestos, ademas también se llevaron las billeteras y encontraron el DNI de mi papá en El Huaico"

"Esas dos computadoras son la fuente de trabajo de mi Papá, ya que es Ingeniero en Sistemas independiente y era su herramienta de trabajo, y el sustento de nuestra familia....Estamos desesperados", manifestó una de las damnificadas.

InformateSalta dialogo con Adriana, esposa del damnificado y nos contó que con este robo los dejaron en la calle. Según relató la mujer el delincuente ingresó solo, y fue detectado escalando la tapia del vecino cuando huía con lo robado, pero los amenazó y se llevó las cosas.

"Estábamos nosotros, los perros nos despiertan y cuando lo vemos, tratando de tomar impulso para trepar la medianera del vecino y cuando le pegamos el grito, nos amenaza con algo que tenía en el bolsillo y se fue. A lo mejor pudo haber estado con alguien, tenemos el conocimiento que viven por aquí cerca" contó.

Para esta familia es la única fuente de trabajo e ingreso de dinero familiar "La urgencia nuestra es que necesitamos si o si, es la herramienta de trabajo, sin esas maquinas, estamos rogando que no las formateen, que no las toquen. Son 20 años de trabajo que se pierden. Quedamos directamente en la calle, porque no podemos brindarle servicio a los clientes, por esta gente que va y por pipa, lo cambian"

Adriana pide a la comunidad ayuda, ya que si bien la policía está trabajando, los procesos son lentos y mientras más tiempo pasa se pierde la posibilidad de recuperar las maquinas. "Fueron los de la policía pero el avance es mínimo para la necesidad. Ahora tiene que ir mi marido a responder al cliente que no le puede solucionar nada porque no tiene la computadora", sostuvo.

El damnificado es Ingeniero en Sistema, trabaja por su cuenta y si no recupera estas computadoras pierde sus clientes. "Él es ingeniero en sistema de programación, de sistema de ventas, donde trabaja y le brinda asesoramiento, tiene su propio sistema de venta. Ahora tiene que ir al cliente y decirle me paso lo siguiente no tengo como responderte, lo cual implica que el cliente le diga que buscará otro sistema que le de soporte. Quedamos sin laburo, en la calle, empezar de cero a los 53 años, a ver qué hacemos" concluyó.

La joven pide la difusión de los objetos robados, porque presume serán vendidos. Por cualquier información comunicarse al 3875099181 o AL 3874759294. Se ofrece recompensa.