Estremecedor audio de una nena acusando a su maestra de pegarle

La familia de una nena de 5 años denunció maltratos por parte de una de las docentes del jardín de infantes Nuestra Señora de Betharram, de la localidad bonaerense de Adrogué.

En el audio viralizado por la familia se escucha a la nena de 5 años decir que no quería ir al colegio porque "la seño" le iba a "pegar de nuevo" y especifica: "es mi seño de sala celeste".

"Cuando yo estaba caminando para el baño, me hice pis y me pegó. Después se disculpó", se escucha. Ante esto, Nancy Aguirre, madre de la menor realizó la denuncia formal en la Comisaria primera de Adrogué.

La mamá de la menor agredida comentó a C5N que notaron cambios en la actitud de la nena y que se negaba a ir al jardín, entonces empezaron a indagar jugando y ella contó lo que sucedió: "Cuando yo estaba caminando para el baño, me hice pis y me pegó. Después se disculpó".

"Nosotros somos nuevos en la institución. Ella hablaba de una señorita y las empezamos a nombrar jugando para que ella lo pudiera contar, a partir del relato de mi familia se quebró. 'Es la señorita que me pone el alcohol', me dijo Luisana y hay una sola maestra que se hace es que es Mónica", manifestó Nancy en diálogo con C5N.

Al ser consultada sobre cómo empezó a sospechar de que algo pasaba, la mujer relató: "Ella se queda doble jornada y cuando la vengo a buscar, siento olor a pis. En ese momento, Luisana me contó que la maestra le dijo que le iba a poner pañales (si se volvía a hacer pis). Y cuando le pregunté porque no le cambiaron la ropa, me manifestó que la maestra le advirtió que la tenía que cambiar yo".

Nancy Aguirre señalo que las autoridades del colegio "siempre la atendieron" y cuando tuvo una reunión con las docentes, la maestra señalada indicó que "no recordaba el episodio".

"Según lo que relata mi hija le dio un cachetazo", especifica la mujer.