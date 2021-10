Aparecen nuevos chats que Mauro Icardi se mandaba con la China Suárez a espaldas de su mujer Wanda Nara

Si algo le faltaba al escándalo que envuelve a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez era que aparecieran los chats que el futbolista y la actriz se mandaban a espaldas de la ex vedette, que encontró todo el material en el celular de su marido y estalló de furia, desatando un escándalo que muchos consideran "el más grande en la historia de la farándula".

Mientras una parte del jet set argentino intenta determinar quién inició el intercambio de contenido de "alto voltaje" que circuló entre el delantero del PSG y la ex casi Angeles, otros se preguntan si Wanda debe darle una nueva oportunidad al atacante y muchos presagian cuáles serán los próximos pasos afectivos o sentimentales de la China, las capturas de chat revolvieron el entripado y dejaron en claro que "algo hubo" entre Icardi y María Eugenia Suárez. Eso es lo que le quita el sueño a Wanda y no le permite aceptar los sucesivos intentos reconciliatorios del rosarino.

Hasta el momento, la hipótesis que tiene más fuerza es la de que todo comenzó con un "fueguito" que el futbolista le puso a la muchacha en uno de sus tantos posteos en Instagram. Por eso, se dice, ella escribió "una situación que no inicié, no provoqué ni alenté" en su furioso y polémico descargo del último jueves. Ese simple emoji no habría sido un movimiento casual ni inocentón: por detrás del simbolito aparecieron una seguidilla de mensajes y declaraciones que tuvieron respuesta. El diálogo era fluido.

Hay algo que a Wanda no le cierra: los mensajes que vio no eran "amistosos", precisamente. No comprueban un encuentro físico concreto, pero ofrecen el muestrario de una confianza muy importante entre su marido y "la otra". En el ida y vuelta no hay un "qué bien la pasamos la otra vez", un "qué cosa la que hicimos" ni mucho menos un "me lo hiciste mejor que..." que podría ser condenatario, pero hay muuuuuuy buena onda, muchos deseos de encontrarse y lo que puede considerarse peor: también hay fotos. Y videos, pero sobre todo imágenes.

En parte por eso, además, el entorno más cercano a Wanda le aconseja tomar una decisión de raíz y dejar a Icardi, al menos por un tiempo. La mayoría de ellos (Zaira, la madre, Nora Colosimo, y sus amigas y amigos más íntimos) creen que debe separarse, aunque no sea temporalmente. Un jugador clave en ese entramado es el estilista Kenny Palacios, quien permanece con ella en Europa y es, hoy, quien transcurre más horas del día junto a ella. "Está más tiempo con él que con Icardi, a quien no quiere ver".

"Esto le tiene que servir de lección a él, no lo podés perdonar rápido como si nada hubiera pasado. Que aprenda, por bol...", le aconsejan una y otra vez. Hay un dato que no es menor en esta circunstancia: a través de Wanda, todos tuvieron acceso al material caliente y burbujeante que encontró ella en el celu de Mauro, quien alguna vez confesó tener 7 teléfonos para hablar con mujeres. Y ya lo dice la vieja frase popular: a confesión de partes, relevo de pruebas. /Paparazzi