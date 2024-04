Cómo te miente cada signo

Cómo miente Aries

En principio Aries no sabe mentir, así que cuando miente es el clásico nervioso que no puede sostener la mirada y que se le nota enseguida que está mintiendo. Con el tiempo algunos Aries ya maduros descubren que lo mejor es evadir totalmente la situación que mentir, ya que serán descubiertos, entonces para saber si un Aries miente lo que hay es que fijarse cuando se desaparece y no da la cara.

Cómo miente Tauro

Cuando Tauro miente primero se convence de que lo hace por una buena causa, seguidamente pasa a creerse su mentira para hacerla más sólida, por lo que descubrir sus mentiras no es nada fácil ya que ni bajo tortura confiesan. Habrá que utilizar toda la capacidad deductiva y la inteligencia para pillar a Tauro mintiendo.

Cómo miente Géminis

Géminis miente tan bien porque se cree sus mentiras que en el momento en que las dice no son tales para él . Y es que Géminis cambia tanto de parecer y de perspectiva que si bien en muchos casos puede parecer que miente en verdad él se creía su mentira cuando la juró con tanta confianza.

Cómo miente Cáncer

Cáncer es bueno mintiendo porque se cree sus mentiras primero que nada. Vamos que los pobres son víctimas de una imaginación desbordada y de cierta hipocondría que hace que les de dolor de cabeza en el momento justo para escapar de cualquier situación incómoda. Ahora sí, descubren las mentiras con una rapidez y una habilidad totalmente injustas para este signo que es un excelente mentiroso.

Cómo miente Leo

A Leo no le gusta mentir, pero le encanta actuar, así que si ve necesario decir una mentira no será una mentira cualquiera, Leo es de mentiras elaboradas y complejas tanto que por ahí se le puede descubrir, ya que adorna tanto los detalles y da tantas explicaciones que se le nota que es culpable.

Cómo miente Virgo

Virgo es buen mentiroso como todos los signos de tierra. Además miente con elegancia y sencillez lo que lo hace totalmente indescifrable. Usa su inteligencia y su capacidad de análisis para desarrollar sus mentiras y cada una de ellas está adaptada al público al que va dirigida.

Cómo miente Libra

A Libra no le gusta mentir ya que la justicia y la verdad tienen una relación muy cercana. Sin embargo le mentira a quien considere no merece la verdad, o no la necesita o puede herirle, ya que Libra tienen mucha consciencia de las palabras. No mentirá jamás para sacar provecho ni para manipular las situaciones.

Cómo miente Escorpio

En principio a Escorpio no le gustan las mentiras, especialmente si se las dicen a él. Si debe mentir lo hará sin remordimientos y de una manera en que será difícil descubrirle ya que Escorpio es un signo que por su propia naturaleza gusta de esconder sus intenciones. Trata de mantener la honestidad con las personas que quiere y puede ofenderse de manera peligrosa si descubren que intentan mentirle.

Cómo miente Sagitario

Sagitario más que mentir, exagera en principio y a veces debe empezar a mentir para mantener la historia que en un principio se le escapó de las manos. Peca Sagitario más de ser brutalmente sincero que de ser mentiroso, aunque si tuviera que hacerlo lo haría con el encanto y la torpeza que lo caracterizan.

Cómo miente Capricornio

Este es un signo en donde la intencionalidad y lo que se calla son valores predominantes por lo que Capricornio sabe mentir con un arte que ya le envidiarían el resto de signos del zodíaco. Capricornio sabe cómo mentir y lo hace como un maestro. Normalmente es en el ámbito profesional en donde se da esta faceta de mentiroso de Capricornio, ya que es muy competitivo.

Cómo miente Acuario

Los acuarianos valoran mucho la honestidad y no les gusta mentir, lo que no quiere decir que digan lo que piensan. Mienten más bien por omisión cuando no quieren que algo se sepa y son tan capaces de evadir las preguntas incómodas que no requieren de acudir a la mentira para mantener sus secretos, simplemente no contestan.

Cómo miente Piscis

Los Piscis mienten hasta sin querer, por pura manía. A veces les gusta inventar cosas para desconcertar a sus amigos cercanos y ellos mismos se las creen a ratos. Tienen una relación muy particular con la mentira y como representan los mares profundos sus mentiras pueden ser tan difíciles de descubrir como un tesoro olvidado en un barco en el fondo del mar. Unida a su gran fantasía , esta capacidad de mentir los convierte a muchos en excelentes actores. /AliciaGalvan.com